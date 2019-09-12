"Зламали ломом двері": до Гонтаревої нагрянули з обшуками

Правоохоронці в четвер, 12 вересня, прийшли з обшуками за місцем прописки екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у Києві.
"У мене зараз у Києві за місцем прописки на Великій Житомирській зламали ломом двері, і 10 осіб у бронежилетах проводять обшук. Вчора ПриватБанк, сьогодні я", – повідомила вона в коментарі "Інтерфакс-Україна".
За словами Гонтаревої, силовики прийшли в її будинок у масках і з автоматами.
При цьому екс-голова НБУ зазначила, що за місцем обшуку нікого немає, оскільки вона вже майже рік там не живе.
"Мій адвокат повідомив давно Генпрокуратуру і Держбюро розслідувань про місце мого проживання у Лондоні", – резюмувала Гонтарєва.
Правоохоронці прийшли з обшуками за місцем прописки екс-голови Національного банку України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В кінці серпня Гонтареву збило авто в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи. Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з лікарняної палати з постраждалою Гонтаревою.
Водночас у Києві невідомі в ніч на 5 вересня спалили автомобіль, зареєстрований на невістку Гонтаревої.
Сама Гонтарева вже заявила про погрози на свою адресу і не виключила, що їй доведеться просити політичного притулку у Великобританії.
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