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12 вересня • оновлено в 14:22
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"Зламали ломом двері": до Гонтаревої нагрянули з обшуками

1.4т Читати матеріал російською

Правоохоронці в четвер, 12 вересня, прийшли з обшуками за місцем прописки екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у Києві.

"У мене зараз у Києві за місцем прописки на Великій Житомирській зламали ломом двері, і 10 осіб у бронежилетах проводять обшук. Вчора ПриватБанк, сьогодні я", – повідомила вона в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За словами Гонтаревої, силовики прийшли в її будинок у масках і з автоматами.

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При цьому екс-голова НБУ зазначила, що за місцем обшуку нікого немає, оскільки вона вже майже рік там не живе.

"Мій адвокат повідомив давно Генпрокуратуру і Держбюро розслідувань про місце мого проживання у Лондоні", – резюмувала Гонтарєва.

Правоохоронці прийшли з обшуками за місцем прописки екс-голови Національного банку України

Правоохоронці прийшли з обшуками за місцем прописки екс-голови Національного банку України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
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