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17 лютого • оновлено в 04:17
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Марина Петік
Марина Петік
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Україну чекає аномальне потепління: синоптики озвучили несподіваний прогноз

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Весна вже настала, а березень буде теплішим, ніж звичайно. Синоптики попереджають, що слідом за теплою і безсніжною зимою йде ще тепліша і посушлива весна. І якщо так справа піде, то на Україну чекає серйозний неврожай.

Детальніше про прогнози на весну читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Березень буде незвично теплим

У Центральній геофізичній лабораторії вже проаналізували календар погоди і припускають, що березень буде надзвичайно теплим. "Ми проаналізували найтепліші зими в Україні і прийшли до висновку, що після кожної незвично теплої зими приходить теплий березень", – говорить начальник відділу кліматології Олена Донич.

Слідом за теплою зимою прийде теплий березень

Слідом за теплою зимою прийде теплий березень

Факти

Для прикладу фахівець приводить зиму 1989-90 років. Тоді теж було незвично тепло. "І в тому році середня температура березня була +6-6,5 градусів. Це набагато вище за кліматичну норму, зазвичай у березні температура близько +1 градуса", – говорить Донич.

До речі, за словами Донича, в 2020 році закінчується 30-річний кліматичний період. І якщо порівняти його з попереднім 30-річним циклом, то нинішній був набагато теплішим. "Ми проаналізували січень і з'ясували, що в цьому циклі він був на 2,7 градуса теплішим, ніж у попередньому. І з кожним роком потепління наростає", – говорить кліматолог.

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Зима закінчилася, не встигнувши початися

Провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило каже, що насправді метеорологічна весна в Україні настала в січні-лютому. "Можна сказати, що зима в Україні закінчилася, не встигнувши початися. Середньодобова температура стабільно перейшла позначку 0 градусів, що є показником закінчення зими. У різних частинах України це сталося в січні і в лютому", – говорить Мурмило.

Зима так і не почалася

Зима так і не почалася

Апостроф

Він також припускає, що середня температура навесні буде на 2 градуси вище норми.

Однак синоптики в один голос говорять, що безсніжна зима може перейти в посушливу весну. Тим більше, що до кінця лютого істотних опадів не очікується.

"Вегетація рослин почнеться, а води в грунті замало. Зараз слабких рослин 10-15% від загальної кількості, це не критично. Але якщо опадів не буде, то це дуже погано. Це вплине на врожай пшениці, кукурудзи, соняшнику, гороху", – говорить Мурмило.

Навесні температура буде на 2 градуси вище норми

Навесні температура буде на 2 градуси вище норми

Потрібно, щоб випала двомісячна норма опадів

Директор НДІ гідрометеорології Володимир Осадчий каже, що в наших річках істотно зменшилася кількість води. "Цього року у нас серйозний дефіцит водних ресурсів. Це стосується і Дніпра, Дністра, Прип'яті, Самари, Західного Бугу і т.д.", – говорить Осадчий.

Осадчий вважає, що, щоб вирівняти ситуацію з урожаєм, нам потрібно, щоб у березні випала двомісячна норма опадів, у квітні – півторамісячна, а в травні звичайна норма. Але поки ніхто з синоптиків не може передбачити яких опадів нам чекати.

Нам потрібно багато дощів

Нам потрібно багато дощів

24 канал

А ось фермери вже б'ють на сполох, за їхніми прогнозами вони цього року можуть зазнати збитків. "Земля суха, ніякої води там немає. У колодязях вода навіть падає. Я побоююся, що багато чого нам доведеться пересівати. Можу точно сказати, що врожаю картоплі в цьому році знову не буде. Я такої погоди ще не пам'ятаю, хоча фермерством уже багато років займаюся", – говорить Олександр Осадчий, фермер із Чернігівської області.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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