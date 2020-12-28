Журналістам OBOZREVATEL погрожують невідомі через розслідування про FreshForex: звернення в поліцію

Журналістам OBOZREVATEL погрожують невідомі через розслідування схеми роботи брокера FreshForex.

До редакції видання та деяким журналістам після публікації розслідування "Центру громадської безпеки" про брокера Fresh Forex почали надходити погрози. Невідомий чоловік по телефону зажадав видалити матеріал із сайту, а в іншому разі пригрозив фізичною розправою.

Дзвінки надходили з одного номера телефону протягом місяця. Компанія ТОВ "Золота середина", засновник і видавець OBOZREVATEL, написала заяву в поліцію, в якій надала всі контакти зловмисника, а також його активний номер телефону. Чекаємо, коли поліція почне розслідування, а також зв'яжеться із журналістами для з'ясування всіх обставин.

Найближчим часом ми підготуємо серію текстів про компанію FreshForex. Також ми закликаємо колег розмістити на своїх ресурсах інформацію про брокера, який не тільки позбавляє своїх вкладників грошей, але і намагається залякувати журналістів.

OBOZREVATEL вимагає від правоохоронних органів розглянути заяву редакції і притягнути до відповідальності за перешкоджання журналістській діяльності. Результати розслідування роботи FreshForex також будуть направлені до поліції.

Якщо вам щось відомо про власників компанії FreshForex або ж ви стали жертвою їх діяльності, просимо написати свою історію на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com.