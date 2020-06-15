Журналіст виклав несподівану версію про хабар у 6 млн: вона заслуговує на увагу

Директор НАБУ Артем Ситник спільно з "таємним агентом" Євгеном Шевченком намагались підставити главу САП Назара Холодницького за допомогою справи про рекордний хабар у $6 млн за закриття провадження проти колишнього глави Мінекології Миколи Злочевського.

Про це пише журналіст Володимир Бойко для Naspravdi.Today. Він відзначає, що план, який нібито придумав глава ОПУ Андрій Єрмак, щоб поставити на чолі САП свою людину, народного депутата Сергія Іонушаса, провалився. До того ж саме провадження проти Злочевського навіть не підслідна НАБУ, оскільки вже давно перебуває на контролі у СБУ.

Микола Злочевський censor.net.ua

Зауважимо, що гучна справа про затримання на рекордному хабарі сколихнула країну 12 червня. Проте, за даними Бойка, Шевченко насправді не є агентом НАБУ, а замішаний у корупційних схемах. І саме його участь в затриманні першого заступника Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка на хабарі у $6 млн свідчить про "зрежисований театр".

"Метою візиту Шевченка до Ілляшенка став запис розмов між "таємним агентом НАБУ" та податківцем задля подальшої компрометації Холодницького. Річ у тім, що строк повноважень керівника САП закінчується в листопаді, але Андрій Єрмак вирішив не чекати, коли Холодницький покине посаду природним шляхом, натомість дав вказівку Венедиктовій вигнати Холодницького й призначити виконувачем обов’язків керівника САП народного депутата Сергія Іонушаса. Щоби облити лайном Холодницького й витурити його з прокуратури, Ситник і вирішив заслати Шевченка до Ілляшенка (який від імені Злочевського раніше вже передавав гроші в НАБУ), доручити Шевченку завести розмову про можливий хабар Холодницькому й ту розмову записати та передати в Офіс президента", – пояснив журналіст.

Цю ж інформацію підтверджують джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах. Бойко стверджує, що заради маскування зв'язку Шевченка з Ситником, у матеріалах кримінального провадження він фігурує як "Харченко Р.Б." – оскільки, начебто, є загроза його життю та безпеці як "викривача корупції".

Журналіст стверджує, що все спілкування Шевченка з Ілляшенком відбувалося через телефон, щоб на законних підставах записати перемовини.

"У ході телефонного спілкування Ілляшенко сказав, що є люди, які готові заплатити 2 млн. доларів за закриття справи або, у крайньому разі, 1 млн. доларів, якщо прокурор змінить підслідність і направить кримінальне провадження з НАБУ в Національну поліцію. Водночас Ілляшенко ще й надіслав текстове повідомлення з номером провадження, за закриття якого неназвані особи готові були заплатити", – стверджує журналіст.

За його словами, далі потрібно було створити видимість того, що ініціатором хабаря є Холодницький, а не Ілляшенко.

"Наступного дня, 2 червня, "таємний агент НАБУ" зателефонував Ілляшенку й (зрозуміло, під запис) повідомив, що він відмовляється передавати хабар, оскільки сума занадто мала. Почались торги. За кілька годин Ілляшенко зателефонував Шевченку й сказав, що зацікавлені особи готові збільшити гонорар і заплатити за закриття кримінального провадження 5 млн. доларів. Але прізвище Холодницького Ілляшенко вперто не називав, хоча Шевченко підкреслював, що все вирішуватиме прокурор. Натомість Ілляшенко, який вірив у всемогутність Ситника та Калужинського, постійно згадував імена цих достойних людей, пропонуючи передати гроші саме їм, як він робив попередні рази", – пояснив Бойко.

Він відзначив, що провокація проти Холодницького розсипалась на очах, то ж Ситнику нічого не залишалось, як повідомити керівнику САП про те, що люди Злочевського готові через Шевченка передати хабар за закриття кримінального провадження, матеріали яких в НАБУ не бачили, оскільки вони перебувають у СБУ.

"Холодницький, який чудово усвідомлює, що Шевченко – це провокатор, замість того, щоби зареєструвати кримінальне провадження щодо Калужинського та Шевченка за ознаками статті 370 КК України, погодився взяти участь у "найуспішнішій операції НАБУ" і дозволив 3 червня 2020 року зареєструвати в ЄРДР кримінальне провадження №52020000000000362 за ознаками частини 4 статті 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", – додав журналіст.

Журналіст пояснює, що дії правоохоронців підпадають під статтю 370 Кримінального кодексу України "Провокація підкупу". Тому згідно з чинним законодавством Ситник, Холодницький і Шевченко мали б понести покарання, а затриманих хабародавців потрібно було б відразу відпустити.

Статт 370 Кримінального кодексу

"Агенти поліції, СБУ чи НАБУ можуть лише спостерігати за підготовкою та вчиненням злочину з метою збирання й фіксації доказів, якщо ж агент сам бере участь у злочинній діяльності – наприклад, приймає гроші для передачі хабаря – то відповідальність нестимуть агент, його куратори й прокурор, а всі докази, здобуті щодо хабародавців, автоматично стають неналежними й не можуть розглядатись в суді відповідно до частини 3 статті 271 Кримінального процесуального кодексу України", – пояснив Бойко.

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