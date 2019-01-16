Жорсткий ультиматум: посол США у Німеччині пояснив погрози газопроводу Путіна

Посол США у Німеччині Річард Гренелл прояснив листи з погрозами введення санкцій проти німецьких компаній, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає його слова "Комсомольська правда", чиновник не бачить нічого поганого в розсилці таких листів.

"Моя робота в ролі посла США полягає в тому, щоб бути представником своєї країни і повідомляти про позицію моєї держави владі Німеччини, представникам бізнесу, цивільному населенню, ЗМІ та громадськості. Зміст цих листів не відрізняється від заяв, які ми озвучували публічно", — сказав дипломат.

Він також вкотре наголосив, що у США і Конгресу, зокрема, є своя думка щодо реалізації проекту "Північний потік-2", яка і надалі відкрито висловлюватиметься німецькій владі в рамках захисту інтересів американців та їхньої країни.

Гренелл і Трамп German Pulse

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гренель попередив німецькі компанії про санкції Вашингтона через підтримку "Північного потоку-2". У відповідь на це у Німеччині розкритикували такий крок США.

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