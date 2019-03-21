Жорсткі санкції проти Москви: InformNapalm викрив компанію-поплічника Росії

Компанія "Ювас-Транс", яку InformNapalm викрив в участі у спецоперації РФ із захоплення українських моряків, потрапила під нові санкції України.

Як повідомляється на сайті організації 10 грудня 2018 року InformNapalm опублікував статтю "Особи, причетні до блокування українських кораблів, що мають бізнес в Україні".

У матеріалі зазначалося, що судна, які належать "Ювас-Транс" та пов'язаним із нею структурам, брали участь у блокуванні проходу українських військових кораблів під аркою Керченського мосту 25 листопада 2018 року. В той же день окупанти обстріляли і захопили українські кораблі, а моряки стали військовополоненими.

"OSINT-аналітики InformNapalm провели розслідування і з'ясували, що ТОВ "Ювас-Транс" та пов'язані з ним структури причетні також до контрабанди, систематичного порушення законів України та міжнародного права, можливого ухилу від сплати податків в особливо великому розмірі, також підозра на подвійне громадянство, організацію злочинної мережі і нарешті — участь у блокуванні українських військових кораблів", — повідомляється на сайті.

Судно "Ювас-Транс" informnapalm.org

Нагадаємо, що 20 березня президент України Указом № 82/2019 ввів у дію рішення РНБО від 19 березня "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". До списку тих, хто потрапив під санкції, є також "Юват-Транс" та пов'язані з ним структури.

"Це приклад того, як активна громадянська позиція сприяє досягненню важливого результату. Це ще один крок до деокупації нашої землі. Ми вдячні небайдужим, хто допомагав нам у нашому розслідуванні. Разом переможемо!" — зазначили в InformNapalm.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під нові санкції України потрапили юридичні особи, причетні до будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і в Криму, та компанії, які поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту.

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