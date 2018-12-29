Жорсткі санкції ЄС проти Росії набули чинності: як ударили

У суботу, 29 грудня, набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019 року (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

У п'ятницю, 28 грудня, документ про продовження санкцій опублікували в Офіційному журналі ЄС. Таким чином рішення набуло чинності наступного дня після публікації.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Секторальні санкції від 21 грудня введені через агресію проти України. Термін дії був пов'язаний з повним виконанням Мінських угод рішенням ЄС від 19 березня 2015 року, яке, як було передбачено, почало діяти 31 грудня 2015 року. Відтоді Мінські угоди не були виконані, тому санкції залишаються в силі.

Спочатку санкції були введені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на агресію Росії проти України.

Новини Росію впіймали на хитрості задля уникнення санкцій

Заходи, які були продовжені ЄС, включають:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

введення заборони на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

встановлення заборони на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.

Також вжито додаткових заходів, зокрема: заборона на видачу віз і заморожування активів проти 164 осіб і 44 суб'єктів до 15 березня 2019 року.

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