МоваЯзык
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Жорсткі санкції ЄС проти Росії набули чинності: як ударили

31.3тЧитати матеріал російською

У суботу, 29 грудня, набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019 року (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

У п'ятницю, 28 грудня, документ про продовження санкцій опублікували в Офіційному журналі ЄС. Таким чином рішення набуло чинності наступного дня після публікації.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Секторальні санкції від 21 грудня введені через агресію проти України. Термін дії був пов'язаний з повним виконанням Мінських угод рішенням ЄС від 19 березня 2015 року, яке, як було передбачено, почало діяти 31 грудня 2015 року. Відтоді Мінські угоди не були виконані, тому санкції залишаються в силі.

Спочатку санкції були введені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на агресію Росії проти України.

Новини
Росію впіймали на хитрості задля уникнення санкцій

Заходи, які були продовжені ЄС, включають:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • введення заборони на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

  • встановлення заборони на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.

Також вжито додаткових заходів, зокрема: заборона на видачу віз і заморожування активів проти 164 осіб і 44 суб'єктів до 15 березня 2019 року.

Жорсткі санкції ЄС проти Росії набули чинності: як ударили

Відео по темі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України у Чорному морі. Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон до окупантів, шестеро моряків отримали поранення.

Міністри закордонних справ країн ЄС 10 грудня затвердили рішення про введення санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО.

13 грудня Європейський Союз продовжив санкції проти Росії на наступні півроку через "нульовий прогрес" в імплементації Мінських угод і зажадав звільнити українських моряків.

Крім того, Бельгія і Литва виступили за введення додаткових санкцій проти Росії через агресію у Чорному морі. Також Сейм Литви закликав Євросоюз, НАТО, ООН, ОБСЄ, Раду Європи і ПАРЄ посилити санкції проти РФ через її агресію проти України.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
санкцииРосіяЄвропейський Союз
Поділитися у Facebook
47
Коментарі
10
67
Смішно
44
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Малахов Егор
Малахов Егор
Дегтяренко Светлана, ДА ТЫ Я ВИЖУ КАШОЛКА ЕЩЁ ТА ГУРМАНША.....обои ей не нравятся....а вот суп из кошаков наша бабка просто обожает.... она по европам шастает на табуретке перед компьютером... и красную икорку тоже виртуальную хавет .А вот супчик с кошаками настоящий..да бабушка света ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Малахов Егор, Малахольный,тебе супчика отлить? что предпочитаешь,ушки,хвостик,шкурку? икорки виртуальной сам себе нагребёшь...забавная зверушка...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Едрит-мадрит,а мы то и не в теме! по европам шастаем,красную икру покупаем,ну что бы с ягелем было повкусней,а тут ужас ужасный....чё деиться...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Рыбалко Владислав, Могу поделиться : тут пара бесхозных кошаков бегают,у соседа голуби водятся,знатный супец будет....обои не ешь,от них изжога.....аквариумные рыбки неплохи,а вообще,согласись,с бандерлогами весело,они такие забавные.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Рыбалко Владислав
Рыбалко Владислав
У вас хоть ягель есть, а мы уже все обои сожрали
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Ну слава богу, продлили таки! 2-го января поеду в Корвару, на лыжах покатаюсь, санкции прочувствую! Хохложопые, присоединяйтесь! А, шо? Грошей нэма? Приезжайте так, по безвизу, отсосёте, и я вам на обед дам!
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Рыбалко Владислав
Рыбалко Владислав
Гольдман Алексей, Они все в венскую оперу на выхи едут. Им не до лыж
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Наші блоги