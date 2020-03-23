Жорсткі обмеження, які влада планує підсилити, подавлять економічну активність – економісти

Обмеження через карантин, які має намір посилити українська влада в разі введення надзвичайного стану, збільшать безробіття та злочинність і призведуть до кризи в економіці. Про це йдеться в розміщеній на "Економічній правді" заяві, яку підписали понад десять провідних економістів.

"Жорсткі обмежувальні заходи пригнічують економічну активність, збільшують безробіття та злочинність, зменшують і без того незначні можливості бюджету", – зазначили економісти в заяві.

Вони також наголосили, що пріоритетом для держави в нинішніх кризових умовах мусить бути максимальне збереження зайнятості, яка є єдиним джерелом доходів для більшості населення. В той же час для бізнесу пріоритетом мусить бути збереження робочих місць, можливо, з тимчасовим зниженням зарплат.

Нагадаємо, раніше ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook зазначив, що не можна запроваджувати надзвичайний стан в країні і зупиняти роботу підприємств на час карантину, оскільки це вб'є економіку та призведе до поглиблення економічної та політичної кризи.

Нагадаємо, згідно з даними Держкомстату за підсумками 2019 промисловість скоротилася на 1,8%. У січні 2020 року промислове виробництво знизилося на 5,1% в порівнянні з січнем 2019 року і скоротилося на 8,4% в порівнянні з груднем 2019 року. За даними Мінекономіки ВВП у січні знизився на 0,5%. План доходів держбюджету був виконаний у січні лише на 74,5%.

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