Жодного грама молока: в Україні розповіли про катастрофічні масштаби підробки масла

В Україні близько третини продукції, яка продається під виглядом масла, виявилася фальсифікатом.

У країні працює низка так званих маслозаводів, де виробляється дешеве "масло", яке насправді є підробкою, йдеться у сюжеті ТСН на YouTube

За словами спеціалістів, у фейковому маслі немає жодного граму молока і використовуються рослинні жири.

"Перевірили, скільки насправді молока у маслі. І виявилося, що ним там і не пахне. А труїмо ж цим не тільки себе, а й своїх дітей, бо ці дешеві замінники масла потрапляють просто в дитячі садочки", – зазначають журналісти.

В Україні близько третини продукції, яка продається під виглядом масла, виявилася фальсифікатом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почали діяти нові правила маркування продуктів, щоб споживач міг точно знати, що купує.

Тепер на кожне твердження має бути підтвердження. Наприклад, те, що продукт не містить ГМО, має довести лабораторне дослідження.

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