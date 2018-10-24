''Жлобство перевізників'': у мережі показали, як фури знищують українські дороги

Депутат Черкаської міської ради Ігор Кіта заявив, що перевантажені фури зводять нанівець усі спроби "Укравтодору" відремонтувати дороги в Україні.

"Це ваші гроші, це ваше майно нахабно руйнують перевантажені фури", — пише Кіта у Facebook, публікуючи фотографії вантажних автомобілів.

"Жлобство перевізників і відсутність вагового контролю зводять нанівець усі старання автодору відремонтувати українські дороги", — резюмував Кіта.

Facebook Ігор Кіта

Facebook Ігор Кіта

Нагадаємо: за даними "Укртрансбезпеки", у 2017 році число перевірок габаритно-вагового контролю на дорогах України зросло у 20 разів порівняно з показниками 2014 року, а кількість надходжень у Держбюджет від оплати за проїзд вантажного транспорту становить 17,6 млн грн, що у 7,5 раза більше, ніж у 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні планують ввести автоматичну систему зважування під час руху під назвою Weight-in-Motion, яка зможе визначати серед потоку перевантажений автотранспорт.