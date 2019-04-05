"Живемо все краще і краще": мережа висміяла нахабну брехню влади Росії

Федеральна служба державної статистики Росії переглянула статистику продуктивності праці і прийшла до висновку, що в 2016 році цей показник не падав, а в 2017 році помітно зріс.

Зокрема, до перегляду Росстат повідомляв, що в 2015 році продуктивність впала на 1,9%, в 2016 – на 0,3%, а в 2017 – зросла на 1,5%, повідомляє РБК.

Після перегляду статистика показала, що падіння у 2015 році склало лише 1,1%, а потім продуктивність перейшла до зростання – на 0,2 і 1,9% у 2016 – 2017 роках.

Відповідні маніпуляції Федеральної служби державної статистики Росії з даними висміяли користувачі мережі.

"Росія – це країна, яка в минулому з кожним роком живе все краще і краще", – пише блогер Вуса Пєскова в Twitter.

"А про взуття переглянуть? А то погано без взуття, взимку особливо", – задався питанням Alex Belobragin.

"Якщо методологічно почати порівнювати наші дороги з поверхнею Марса, то їх якість почне підвищуватися у рази!" – іронізує Олександр Лисовцев.

"Продуктивність росла, а реальні доходи падали. Значить, чим ми більше працюємо, тим менше заробляємо", – резюмував Eugene.

Росія – це країна, яка в минулому з кожним роком живе все краще і краще pic.twitter.com/IiqUtdSF40 - Вуса Пєскова (@Sandy_mustache) 5 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії понад 20% домогосподарств не мають доступу до централізованої каналізації: 16,8% користуються системою труб у вигрібні ями, а в 5,8% населення система каналізації відсутня.

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