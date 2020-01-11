Жив у п'ятизірковому готелі: Кернеса підловили на розкішному відпочинку в Італії

Мер Харкова Геннадій Кернес тиждень провів у закордонній відпустці у північній частині Італії.
Як повідомляє видання "Схеми" у Facebook, 10 січня чиновник прилетів з Больцано до Харкова приватним чартером.
Зазначається, що літак Cessna 560 Citation XLS+ з бортовим номером YU-PBB приземлився в аеропорту, де Кернеса вже чекало авто, яким він користується.
Відпочинок Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Відпочинок Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Відпочинок Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Приватну машину мера Харкова окремо пустили на територію аеропорту.
Відпочинок Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Відпочинок Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Відпочинок Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Відпочинок Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
За даними видання, до Больцано мер також дістався приватним чартером із бортовим номером YU-TBA ще 2 січня.
Відпочинок Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Згідно з інформацією джерел видання, на борту, крім самого Кернеса, перебували його цивільна дружина Оксана Гайсинська, охоронці, Олег Гончар – таке саме ім'я має бізнесмен із найближчого оточення мера, і Роберт Тедеєв, якого у 2009 році затримували за підозрою в участі у кривавій сутичці в Голосіївському парку Києва.
Як зазначено у матеріалі, перевізником виступила приватна авіакомпанія Airpink, заснована у Сербії.
Відпочинок Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
"На уточнення, скільки орієнтовно коштуватиме переліт із Харкова до Больцано цим бортом з такою самою кількістю пасажирів і назад, в Airpink на наш запит відповіли – близько 30 тис. євро (798 тис. грн)", – зазначає видання.
За інформацією ЗМІ, Кернес проживав у п'ятизірковому готелі Palace Merano, де проводять оздоровчі процедури. Діапазон вартості номерів, як зазначено на сайті Palace Merano, стартує від 300 євро (7,9 тис. грн) – майже 2 тисяч євро (53 тис. грн) на добу.
Palace Merano
booking.com
Palace Merano
booking.com
Palace Merano
booking.com
При цьому заробітна плата Кернеса, згідно з декларацією за 2018 рік, склала майже 850 тис. гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кернес п'ять років уникає відповідальності у кримінальній справі про тортури, викрадення людини та погрози убивством. Мер Харкова просто не з'являється на засідання, а судді прихильно вважають причини його неявки поважними.
Путінський олігарх Павло Фукс хоче стати тіньовим "смотрящим" свого рідного міста Харкова і визначається з кандидатурою губернатора області. Головним претендентом на цю посаду нібито є перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса – Ігор Терехов.
Російський мільярдер Павло Фукс не має законних підстав перебувати у статусі громадянина України, оскільки заволодів документами обманним шляхом.
Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру схему з боргами Київського метрополітену.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн пішли безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
В помсту за публікації про скандальну угоду Фукс почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, банерну рекламу, а також планував розганяти свою дезінформацію з проплачених бордів.
Дізнавшись про це, Бродський заявив, що захищатиме свою репутацію від провокацій Фукса у суді.
Також Бродський зазначив, що не давав жодної згоди на використання своїх фото на замовних бордах Фукса. У зв'язку з цим він попередив усі бордові компанії про провокацію, що готується.
Крім того, Бродський розкрив ще одну багатомільярдну схему Фукса в Україні. За його словами, олігарх зумів здобути контроль над Держгеонадрами в Україні і навіть намагався шантажувати бізнесмена на цьому ґрунті.
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