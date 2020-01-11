Жив у п'ятизірковому готелі: Кернеса підловили на розкішному відпочинку в Італії

Мер Харкова Геннадій Кернес тиждень провів у закордонній відпустці у північній частині Італії.

Як повідомляє видання "Схеми" у Facebook, 10 січня чиновник прилетів з Больцано до Харкова приватним чартером.

Зазначається, що літак Cessna 560 Citation XLS+ з бортовим номером YU-PBB приземлився в аеропорту, де Кернеса вже чекало авто, яким він користується.

Відпочинок Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Відпочинок Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Відпочинок Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Приватну машину мера Харкова окремо пустили на територію аеропорту.

Відпочинок Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Відпочинок Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Відпочинок Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Відпочинок Кернеса facebook.com/corruption.schemes

За даними видання, до Больцано мер також дістався приватним чартером із бортовим номером YU-TBA ще 2 січня.

Відпочинок Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Згідно з інформацією джерел видання, на борту, крім самого Кернеса, перебували його цивільна дружина Оксана Гайсинська, охоронці, Олег Гончар – таке саме ім'я має бізнесмен із найближчого оточення мера, і Роберт Тедеєв, якого у 2009 році затримували за підозрою в участі у кривавій сутичці в Голосіївському парку Києва.

Як зазначено у матеріалі, перевізником виступила приватна авіакомпанія Airpink, заснована у Сербії.

Відпочинок Кернеса facebook.com/corruption.schemes

"На уточнення, скільки орієнтовно коштуватиме переліт із Харкова до Больцано цим бортом з такою самою кількістю пасажирів і назад, в Airpink на наш запит відповіли – близько 30 тис. євро (798 тис. грн)", – зазначає видання.

За інформацією ЗМІ, Кернес проживав у п'ятизірковому готелі Palace Merano, де проводять оздоровчі процедури. Діапазон вартості номерів, як зазначено на сайті Palace Merano, стартує від 300 євро (7,9 тис. грн) – майже 2 тисяч євро (53 тис. грн) на добу.

Palace Merano booking.com

Palace Merano booking.com

Palace Merano booking.com

При цьому заробітна плата Кернеса, згідно з декларацією за 2018 рік, склала майже 850 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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