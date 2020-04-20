Зеленському назвали колосальну суму збитків від пожеж на Житомирщині

У зв'язку з пожежами в Житомирській області місцева влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим жителям, а Кабінет міністрів розгляне питання компенсації вже на поточному тижні.

Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Про це 20 квітня доповіли президенту України Володимиру Зеленському на нараді з членами уряду та представниками правоохоронних органів, передає пресслужба ОП.

"Цю допомогу потрібно буде надати з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що необхідно – і допомогти. Держава має підтримувати громадян у такий складний період", – сказав Зеленський.

За попередніми даними, через пожежі було відселено близько півсотні людей. Багато згорілих будинків були порожніми, жертв серед населення немає.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який був присутнім на нараді, зазначив, що причиною масового поширення вогню стали порушення правил пожежної безпеки. Він виступив за посилення відповідальності за подібні інциденти на законодавчому рівні.

Наслідки пожеж на Житомирщині Denis Kazanskyi

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали жахливі наслідки масштабних пожеж в Овруцькому районі Житомирської області, які, незважаючи на всі спроби рятувальників і лісників згасити їх, не припиняються там ще з 16 квітня.