Жителям Донбасу загрожує нова катастрофа: що трапилося

На Донбасі майже 4 млн осіб можуть залишитися без води через борги з боку окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області.

З власних джерел OBOZREVATEL стало відомо, що комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу", яке забезпечує водою всю територію Донецької області, незабаром буде відключене від енергопостачання за значні борги.

Нещодавно питання водопостачання Донецької області обговорювали у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. Як повідомило наше джерело, КП "ВД" має серйозні збитки і майже 3 млрд грн заборгованості за електроенергію.

Виходячи з отриманої інформації, стає зрозуміло, що окуповані території споживають майже 75% від загального обсягу води, що постачається підприємством для всієї Донецької області; майже третина всієї води, яка постачається на тимчасово окуповану територію, взагалі не враховується. А це може свідчити, що її банально крадуть; поставка води на тимчасово окуповану територію здійснюється за цінами, які є економічно не вигідними і відрізняються від встановлених згідно з українським законодавством.

До того ж, в кінці 2018 представники окупаційних адміністрацій почали процес захоплення майна водоканалів, які отримують воду від КП "ВД".

Такі дії окупантів можуть призвести до банкрутства комунального підприємства.

Наш співрозмовник також повідомив, що уряд шукає всі можливі механізми для погашення боргу. У 2017 році з державного бюджету вже погашали заборгованість КП "ВД" на суму в 1,8 млн грн. Але поки сума боргу з боку окупованих територій дуже велика.

Незаконна діяльність представників окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області загрожує залишити без води 3,7 млн людей, як на окупованих, так і на підконтрольних українській владі територіях.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, окупанти найближчим часом почнуть видачу паспортів громадян Російської Федерації у "Донецькій і Луганській народних республіках".

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