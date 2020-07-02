Місяць не платять і всім до лампочки, – в 'ДНР' поскаржилися на відсутність зарплат

Жителі української Макіївки, окупованій "ДНР", поскаржилися на безліч проблем, які не можуть вирішити "влади республіки" .Серед них – невиплати зарплати і відсутність освітлення навіть у центрі міста.

"Безліч раз зверталися до відділу оперативного реагування з питань житлово-комунального господарства з проблемою відсутності вуличного освітлення, однак там лише відповідають, що передадуть заявку", – написала Катерина Черненко в спільноті "У Макіївці".

Жінка додала, що в темряві люди не тільки ризикують отримати травми, а й стати жертвами злочинців.

Жителі Макіївки поскаржилися на відсутність освітлення на вулицях vk.com

У коментарях їй відповіли, що для жителів "ЛДНР" це далеко не головна проблема. Куди сильніше людей хвилюють невиплати зарплати.

"Про які права ви говорите, я вас благаю. Людям зарплату не платять і всім до лампочки, а ви про лампочки говорите", – написав Андрій Сафронов.

"Порушує права громадян на безпечні умови проживання" – ха.ха! Люди роками на своїх вулицях "світу білого" не бачать, а тут центральна вулиця!", – посміявся Олександр Загацький.

Жителі Макіївки поскаржилися на невиплати зарплати vk.com

На цю публікацію звернув увагу блогер Денис Казанський. "Добре, що тепер народна республіка. Відразу Макіївка розцвіла", – гірко пожартував він у Twitter.

"А у нас вода через день – по пару годин, і нічого – звикли. Алчевськ, "ЛНР", – написав під повідомленням Казанського Владислав Овчинников.

Обговорення проблем жителів Макіївки у Twitter Twitter Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луганськ, окупований російськими військами і бойовиками "ЛНР", перетворюється на місто-привид на зразок Прип'яті. У ньому руйнуються лікарні та магазини, з дворів не вивозять сміття, а громадський транспорт перетворюється в руїни.