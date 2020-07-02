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Місяць не платять і всім до лампочки, – в "ДНР" поскаржилися на відсутність зарплат

Андрій Довгань
Економіка
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Місяць не платять і всім до лампочки, – в 'ДНР' поскаржилися на відсутність зарплат

Жителі Макіївки поскаржилися на відсутність зарплат і освітлення (Фото: колаж Обозревателя).

Жителі української Макіївки, окупованій "ДНР", поскаржилися на безліч проблем, які не можуть вирішити "влади республіки" .Серед них – невиплати зарплати і відсутність освітлення навіть у центрі міста.

"Безліч раз зверталися до відділу оперативного реагування з питань житлово-комунального господарства з проблемою відсутності вуличного освітлення, однак там лише відповідають, що передадуть заявку", – написала Катерина Черненко в спільноті "У Макіївці".

Жінка додала, що в темряві люди не тільки ризикують отримати травми, а й стати жертвами злочинців.

Жителі Макіївки поскаржилися на відсутність освітлення на вулицях

Жителі Макіївки поскаржилися на відсутність освітлення на вулицях vk.com

У коментарях їй відповіли, що для жителів "ЛДНР" це далеко не головна проблема. Куди сильніше людей хвилюють невиплати зарплати.

"Про які права ви говорите, я вас благаю. Людям зарплату не платять і всім до лампочки, а ви про лампочки говорите", – написав Андрій Сафронов.

"Порушує права громадян на безпечні умови проживання" – ха.ха! Люди роками на своїх вулицях "світу білого" не бачать, а тут центральна вулиця!", – посміявся Олександр Загацький.

Жителі Макіївки поскаржилися на невиплати зарплати

Жителі Макіївки поскаржилися на невиплати зарплати vk.com

На цю публікацію звернув увагу блогер Денис Казанський. "Добре, що тепер народна республіка. Відразу Макіївка розцвіла", – гірко пожартував він у Twitter.

"А у нас вода через день – по пару годин, і нічого – звикли. Алчевськ, "ЛНР", – написав під повідомленням Казанського Владислав Овчинников.

Обговорення проблем жителів Макіївки у Twitter

Обговорення проблем жителів Макіївки у Twitter Twitter Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луганськ, окупований російськими військами і бойовиками "ЛНР", перетворюється на місто-привид на зразок Прип'яті. У ньому руйнуються лікарні та магазини, з дворів не вивозять сміття, а громадський транспорт перетворюється в руїни.

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