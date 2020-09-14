Жителі Білорусі через протести забрали з банків понад $1 млрд

Жителі Білорусі на тлі масових протестів у серпні забрали з банків понад $1 млрд.

Про це з посиланням на статистику Національного банку країни повідомив російський Forbes.

"У серпні забрали з банків $624 млн із банківських депозитів в іноземній валюті, 704,6 млн білоруських рублів – із депозитів (на вимогу) і 270,8 млн білоруських рублів (разом близько $389 млн) – зі строкових вкладів. Відповідно, загальний відтік із вкладів на вимогу, строкових депозитів і валютних депозитів у доларах перевищив $1 млрд", – зазначив сайт.

Для порівняння в липні відтік із депозитів у валюті становив $55,3 млн, з депозитів – 5,5 млн білоруських рублів, зі строкових вкладів – 108,1 млн руб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін і Лукашенко 14 вересня домовилися, що Росія надасть Білорусі кредит в $1,5 млрд.

Раніше уряд Росії попросив найбільші банки РФ забезпечити грошима банки Білорусі.

Сумарні втрати Росії на підтримку білоруської економіки за останні 25 років, протягом яких країною керує Олександр Лукашенко, становлять щонайменше $98,7 млрд у номінальних цифрах, а з урахуванням інфляції в цінах 2019 року – $116,1 млрд.