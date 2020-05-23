"Місця потрібні росіянам": Жириновський сказав трудовим мігрантам не повертатися в РФ

Російський політик і лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував обмежити повернення в Росію трудових мігрантів, які виїхали на батьківщину через спалах коронавірусу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Жириновський вважає, що після зняття обмежень в країні може з'явитися велика кількість безробітних росіян і в першу чергу зайняти трудові місця повинні будуть саме вони.

"Через коронавірус з Росії виїхало багато трудових мігрантів. В перспективі потрібно обмежити їх повернення в Росію. У нас і так зараз може бути більше безробітних, і робочі місця потрібні перш за все громадянам Росії. А Середній Азії ми можемо допомогти великими замовленнями на фрукти, овочі, ягоди і іншу продукцію, яка там росте або виробляється краще. Нехай вони працюють вдома, виробляють все в надлишку, а ми у них закупимо це, можливо, навіть з передоплатою", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 травня в Росії було понад 326 тисяч заражених COVID-19. Таким чином країна вийшла на третє місце за кількістю хворих коронавірусом у світі.

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