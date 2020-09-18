Жеваго вирішив довести до банкрутства свою фірму, яка винна гроші НБУ

Валентина Гембарська Економіка 11:17, 18.09.2020 Оновлено: 11:44, 18.09.2020

Госпсуд Києва 9 вересня зареєстрував провадження про банкрутство ТОВ "Ініціатор-Ріелті", яке належить мільярдеру Костянтинові Жеваго.

Про це повідомляє Finbalance. Засновниками компанії є ПрАТ "F&C Realty", ПАТ "Київсоюзшляхпроект", ТОВ "Нафтохімімпекс", які пов'язували з власником збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".

Варто зазначити, що ініціатором позову про банкрутство "Ініціатор-Ріелті" якраз і була "F&C Realty".

Компанія винна гроші НБУ

Госпсуд Києва задовольнив позов НБУ до "Ініціатор-Ріелті" і через часткове погашення заборгованості банку "Фінанси та кредит" з рефінансування почав стягнення на предмет іпотеки – нежитлова будівля площею 2551,6 кв. м. за адресою Київ, вул. Кудрявська, 3/5.

Будівлю мали виставити на публічні торги з початковою вартістю 58,608 млн грн.

Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Ініціатор-Ріелті" і залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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