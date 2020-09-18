Жеваго вирішив довести до банкрутства свою фірму, яка винна гроші НБУ

Госпсуд Києва 9 вересня зареэстрував провадження про банкрутство ТОВ "Ініціатор-Ріелті", яка належить мільярдерові Костянтину Жеваго.
Про це повідомляє Finbalance. Засновниками компанії є ПрАТ "F&C Realty", ПАТ "Київсоюзшляхпроект", ТОВ "Нафтохімімпекс", які пов'язували з власником збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".
Варто відзначити, що ініціатором позову про банкрутство "Ініціатор-Ріелті" якраз і була "F&C Realty".
Компанія винна грошей НБУ
Госпсуд Києва задовольнив позов НБУ до "Ініціатор-Ріелті" і в рахунок часткового погашення заборгованості банку "Фінанси та кредит" по рефінансуванню почав стягнення на предмет іпотеки – нежитлова будівля площею 2551,6 кв. м. за адресою Київ, вул. Кудрявська, 3/5.
Будівлю повинні були виставити на публічні торги з початковою вартістю 58,608 млн грн.
Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Ініціатор-Ріелті" і залишив без змін рішення суду першої інстанції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на початку грудня 2019 року суд дозволив заарештувати Жеваго, якого підозрюють в розтраті майна банку "Фінанси і кредит".
В кінці грудня 2019 року Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго.
У вересні 2019 року Жеваго викликали в ДБР для вручення підозри.
22 лютого олігарх викупив борги свого збанкрутілого банку.