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11 жовтня • оновлено в 20:41
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"Забув" про мільйони: ексвласнику великого банку України оголосили підозру

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Детективи Національного антикорупційного бюро за погодженням САП повідомили про підозру екснардепу 8 скликання через внесення недостовірних відомостей у декларацію.

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на сторінці у Facebook поінформувала, що підозра стосується злочину, передбаченого ст. 366-1 КК.

За даними "РБК-Україна", йдеться про колишнього власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго. Він був позафракційним народним депутатом із 1998 року.

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Костянтин Жеваго

Костянтин Жеваго

Колаж

САП зазначає, що колишній народний депутат не задекларував факт наявності у нього фінансових зобов'язань. Так, у 2015–2016 роках політик не вніс до декларації понад 10 млн гривень, а в 2017 році – понад 9 млн гривень.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, як наголошують прокурори, особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань оголосило Костянтина Жеваго в розшук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У кінці липня олігарха Жеваго запідозрили у великому боргу перед українськими військовими, а саме – несплаті його заводом штрафів на суму 6,69 млн грн за несвоєчасне виконання замовлення для Міноборони.

  • При цьому також 5 серпня у ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Зазначалося, що причетним до схеми може бути один із екснардепів. Основним бенефіціаром банку, за даними ЗМІ, був саме Жеваго.

  • 27 вересня Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Костянтин Жеваго
Місце
Україна
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратура Державне Бюро Розслідувань
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