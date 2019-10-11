"Забув" про мільйони: ексвласнику великого банку України оголосили підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро за погодженням САП повідомили про підозру екснардепу 8 скликання через внесення недостовірних відомостей у декларацію.

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на сторінці у Facebook поінформувала, що підозра стосується злочину, передбаченого ст. 366-1 КК.

За даними "РБК-Україна", йдеться про колишнього власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго. Він був позафракційним народним депутатом із 1998 року.

Костянтин Жеваго Колаж

САП зазначає, що колишній народний депутат не задекларував факт наявності у нього фінансових зобов'язань. Так, у 2015–2016 роках політик не вніс до декларації понад 10 млн гривень, а в 2017 році – понад 9 млн гривень.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, як наголошують прокурори, особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань оголосило Костянтина Жеваго в розшук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У кінці липня олігарха Жеваго запідозрили у великому боргу перед українськими військовими, а саме – несплаті його заводом штрафів на суму 6,69 млн грн за несвоєчасне виконання замовлення для Міноборони.

При цьому також 5 серпня у ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Зазначалося, що причетним до схеми може бути один із екснардепів. Основним бенефіціаром банку, за даними ЗМІ, був саме Жеваго.

27 вересня Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго.

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