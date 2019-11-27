У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Ситуація, коли більше половини зареєстрованих на непідконтрольних територіях пенсіонерів не можуть отримати чесно зароблену пенсію – ненормальна. А факти численних смертей літніх людей на пунктах пропуску – жахають і обурюють!" – заявив голова парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубинець, передає "Інтерфакс-Україна".

"Потрібні негайні зміни! І тому разом із колегами став автором законопроєкту 2083-д, який покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення", – додав він.

Зокрема документ передбачає надання людям, які жили на окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж.

У разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.

Законопроєкт також скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій, і передбачає виплату заборгованості з пенсій без терміну давності (зараз діє ліміт на три роки).

"У результаті ми повернемося до практики всіх цивілізованих країн, де громадяни не дискримінуються тільки тому, що вони потрапили в епіцентр конфлікту і стали його жертвами. Дуже розраховую на розуміння та підтримку народних депутатів без різниці політичних поглядів, бо захист законних прав громадян має бути нашим спільним завданням", – резюмував Лубинець.

Законопроєкт надасть людям, які жили на окупованих територіях, право докупити стаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії громадянам із великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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