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29 листопада • оновлено в 12:22
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"Жертви конфлікту!" У Раді запропонували поступки щодо пенсій для "Л/ДНР"

22.1т
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Ситуація, коли більше половини зареєстрованих на непідконтрольних територіях пенсіонерів не можуть отримати чесно зароблену пенсію – ненормальна. А факти численних смертей літніх людей на пунктах пропуску – жахають і обурюють!" – заявив голова парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубинець, передає "Інтерфакс-Україна".

"Потрібні негайні зміни! І тому разом із колегами став автором законопроєкту 2083-д, який покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення", – додав він.

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Зокрема документ передбачає надання людям, які жили на окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж.

У разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.

Законопроєкт також скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій, і передбачає виплату заборгованості з пенсій без терміну давності (зараз діє ліміт на три роки).

"У результаті ми повернемося до практики всіх цивілізованих країн, де громадяни не дискримінуються тільки тому, що вони потрапили в епіцентр конфлікту і стали його жертвами. Дуже розраховую на розуміння та підтримку народних депутатів без різниці політичних поглядів, бо захист законних прав громадян має бути нашим спільним завданням", – резюмував Лубинець.

Законопроєкт надасть людям, які жили на окупованих територіях, право докупити стаж

Законопроєкт надасть людям, які жили на окупованих територіях, право докупити стаж

"Жертви конфлікту!" У Раді запропонували поступки щодо пенсій для "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії громадянам із великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Пенсійна реформа Пенсія в Україні Підвищення зарплат і пенсій Накопичувальна пенсійна система
Місце
Україна
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Тома Тамара
Тома Тамара
А Лубинца не жахають и не обурюють смерти наших военных? Их бы не было, если бы пенсионеры Донбасса не гоцали с флагами рф. В чём для тебя вопрос, Лубинец? Если для тебя жители Донбасса "Законные громадяне", то пусть и ответят по закону Украины за свои "референдумы" а главное их последствия. А потом пенсия. Потом. И не забывайте, господа депутаты- вас избрал народ Украины, а не жители оккупированного Донбасса.
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bregovich mark
bregovich mark
Шо,пу так ввел шо украинской пенсии захотелось???А где же па богатому???Пенсия от сверхдержавы???Пока не будут кричать Зе введи,хер им а не пенсии.
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
... ибо защита законных прав граждан должна быть нашей общей задачей ! Судя по отзывам, многим защита законных прав - поперёк горла, ибо сытый голодного не понимает !
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