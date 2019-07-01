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"Жертви агресії!" Окупанти накинулися на Україну через Крим

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Київ повинен відповісти за "розграбування" анексованого Криму в період знаходження півострова в складі України.

Таку думку висловив "глава" окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов на своїй сторінці в Facebook, коментуючи перші результати роботи експертної групи з підрахунку збитку.

"Київ повинен відповісти за анексію, за розграбування півострова, за порушення прав кримчан, за блокади і тероризм. Значна частина коштів в рамках федеральних і регіональних програм досі витрачається на подолання розрухи, що дісталася нам у спадок від України. Уряд республіки стикається з цими наслідками постійно", – написав він.

Глава Криму також зазначив, що робота з оцінки збитків в подальшому нібито повинна привести до визнання російського статусу півострова.

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"Результати роботи по визначенню завданої Криму шкоди обов'язково будуть представлені світовій громадськості. Це стане ударом по іміджу "жертви агресії ", який київська влада старанно створює на Заході. І звичайно, це допоможе громадянам західних країн зрозуміти мотиви, якими керувалися кримчани, голосуючи за возз'єднання з Росією, а значить, буде сприяти міжнародному визнанню результатів березневого референдуму 2014 року", – заявив окупант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "влада" анексованого Росією Криму придумала методику підрахунку збитку, нібито завданого півострову Україною за 23 роки. Чиновники оголосили про втрати 2,5 трлн руб. (1,04 трлн грн).

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Тема
анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Тег
Крим
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Так вот ты как действуешь, уринотерапия))))) аксенов лучше водку пей
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Свидомитам советую копить деньги - их много потребуется, чтобы заплатить за ущерб, нанесенный Крыму. И рекомендую платить уже сейчас - скидочка выйдет.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Воно якесь пришиблене,таке верзти,це ж що в нього з головою?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Сохар Лидия, вы уже поехали на Ленинградку, чтобы зарабатывать на компенсацию крымчанам? Денег потребуется много, нагадили киевские власти там сильно, так что работайте усердно!
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