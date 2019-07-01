"Жертви агресії!" Окупанти накинулися на Україну через Крим

Київ повинен відповісти за "розграбування" анексованого Криму в період знаходження півострова в складі України.

Таку думку висловив "глава" окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов на своїй сторінці в Facebook, коментуючи перші результати роботи експертної групи з підрахунку збитку.

"Київ повинен відповісти за анексію, за розграбування півострова, за порушення прав кримчан, за блокади і тероризм. Значна частина коштів в рамках федеральних і регіональних програм досі витрачається на подолання розрухи, що дісталася нам у спадок від України. Уряд республіки стикається з цими наслідками постійно", – написав він.

Глава Криму також зазначив, що робота з оцінки збитків в подальшому нібито повинна привести до визнання російського статусу півострова.

"Результати роботи по визначенню завданої Криму шкоди обов'язково будуть представлені світовій громадськості. Це стане ударом по іміджу "жертви агресії ", який київська влада старанно створює на Заході. І звичайно, це допоможе громадянам західних країн зрозуміти мотиви, якими керувалися кримчани, голосуючи за возз'єднання з Росією, а значить, буде сприяти міжнародному визнанню результатів березневого референдуму 2014 року", – заявив окупант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "влада" анексованого Росією Криму придумала методику підрахунку збитку, нібито завданого півострову Україною за 23 роки. Чиновники оголосили про втрати 2,5 трлн руб. (1,04 трлн грн).

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