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"Жене порожняк": названа найгірша область України за економрозвитком

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Луганська область опинилася на останньому 25 місці в рейтингу регіонів України за економічними показниками.

Подібні дані були оприлюднені в рамках моніторингу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Відзначається, що область має найгірші показники за валовим регіональним продуктом (ВРП) та рівнем доходів населення. Зіграв свою роль і плачевний стан промисловості. Виробництво на Луганщині втратила близько 17% за 2018 рік.

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На Луганщине украинцы открывают прибыльные бизнесы - СМИ

"Жене порожняк": названа найгірша область України за економрозвитком

Однак знайшлися і сфери, де область зайняла тверду позицію в середині списку. Так, 16 місце Луганщина отримала в сільському господарстві, 10-е – за напрямом "Фінансова самодостатність"

За результатами моніторингу видно також, що половина всіх промислових потужностей на підконтрольній Україні частини Луганщини зосереджена в трьох містах – Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. І Лисичанськ виглядає найбільш проблемним на тлі сусідів.

Показники ВРП

Показники ВРП

Об'єм реалізованої промислової продукції

Об'єм реалізованої промислової продукції

Відстаючі позиції Луганщини прокоментував український журналіст Денис Казанський.

"Луганська область залишається найгіршою областю України за економічними показниками. Головна причина цього, безумовно, війна. Але в сусідній Донецькій області теж війна, а ситуація там трохи краща", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа роль кожної області України в рості економіки країни.

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