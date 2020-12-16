Железняк натякнув, що голоси за бюджет-2021 купили

Частину голосів нардепів під час ухвалення держбюджету на 2021 рік в Раді могли обміняти на призначення своїх людей в Держгеонадра і Держгеокадастр.

Про це написав у своєму телеграм-каналі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Він пояснив, що такий висновок можна зробити проаналізувавши кілька фактів.

"Кадрові питання виносять після голосування за бюджет. А за сам бюджет було 289 голосів різних фракцій і груп. Серед кандидатів є два несподівані прізвища: Роман Опімах на Міністерство екології та Роман Лещенко на Міністерство аграрної політики. Обидві прізвища – це команда президента. І зливати їх ніхто не буде просто так. Для обох кандидатів такий "зліт кар'єрними сходами" став несподіванкою. Для коаліціантів з профільних комітетів тим більше", – повідомив Железняк.

За його словами, зараз обидва чиновники займають "вельми спокусливі" крісла: Опімах – Держгеонадра, Лещенко – Держгеокадастр. Нардеп вважає, що такі місця в "умілих руках" вигідніші, ніж посади міністрів.

"А може така спонтанна ротація бути викликана тим, що комусь в Раді обіцяли нових глав цих двох ЦОВок? І треба, не образивши членів своєї команди, красиво звільнити ці крісла для нових кандидатів? Там земельні паї, там ті ж дозволи на видобуток газу... І призначення не треба через Раду проводити. Відповідь на це питання ми побачимо в грудневих призначеннях. Ще раз, поки це припущення", – підсумував Железняк.

Железняк припустив, що голоси за бюджет купили Телеграм канал Железняка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня в Україні 289 голосами фракцій "Слуга народу", "За майбутнє" і "Батьківщина" ухвалили бюджет країни на 2021 рік. Відзначимо, що вся фракція "Голос" проголосувала проти документа.

У кошторисі на 2021 рік на президентську програму по ремонту інфраструктури "Велике будівництво" виділять 150 млрд грн. При цьому в розпал пандемії коронавірусі медицину профінансують на 159 млрд грн.

У держбюджеті-2021 передбачено курс долара на рівні 29,1 грн/$.