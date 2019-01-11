''Зхавають усе'': мережа висміяла продуктове ''ноу-хау'' в Росії

У Росії почали продавати курячі яйця в упаковках по дев'ять штук замість звичних десяти.

Головною причиною фахівці назвали бажання торгових мереж швидше отримати прибуток через ймовірне підвищення попиту на продукт перед новорічними святами, повідомляє "Російська газета".

Водночас керуючий партнер компанії Agro and Food Communications Ілля Березнюк виправдав подібні дії виробників тим, що на ринку дуже багато пропозицій щодо курячих яєць, а іноді простежується надлишок.

У зв'язку з цим їм доводиться продавати товар за собівартістю, а в окремих випадках – нижче собівартості.

Twitter Раміль Харисов

Натомість користувачі мережі висміяли подібне нововведення від російських виробників.

"У надії, що покупець дебіл і не помітить різниці – адже ціна така ж, як була раніше за 10 яєць", – пише у Twitter Олексій Пальчун.

"Я забиваю патент на наступне ноу-хау "Шісток"!" – іронізує Олександр Кулагін.

"Жадібність", – зазначив Ілля Chivas.

"Яєць в упаковці стало менше, а ціна залишилася стара, піпл же зхаває усе", – зазначив Serg.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб./$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

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