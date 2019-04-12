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"Жахіття": українців обурив "сюрприз" у консервах

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В Україні у продукції Ніжинського консервного заводу знайшли сторонні предмети, що обурило користувачів соціальних мереж.

"Якщо хтось із дівчат, які працюють на Ніжинському консервному заводі, загубив заколку – вона у нас, знайшли в банці баклажанів. Захар ледь не проковтнув, але врятували дивом", – пише у Facebook журналістка Неллі Ковальська.

"Я би їх засудив", – заявив Дмитро Сіманський.

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"То акція "сюрприз у кожній банці", – іронізує Володимир Пісоцький.

"Жахіття", – підсумувала Ганна Микитюк.

"Жахіття": українців обурив "сюрприз" у консервах
"Жахіття": українців обурив "сюрприз" у консервах
"Жахіття": українців обурив "сюрприз" у консервах
"Жахіття": українців обурив "сюрприз" у консервах
"Жахіття": українців обурив "сюрприз" у консервах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі окупованого Криму знайшли в їжі паразитів і іншу повзучу живність – показали заражену рибну консерву і хліб "Дерекой" із великою комахою, схожою на таргана.

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Україна
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