"Жахіття": українців обурив "сюрприз" у консервах

В Україні у продукції Ніжинського консервного заводу знайшли сторонні предмети, що обурило користувачів соціальних мереж.

"Якщо хтось із дівчат, які працюють на Ніжинському консервному заводі, загубив заколку – вона у нас, знайшли в банці баклажанів. Захар ледь не проковтнув, але врятували дивом", – пише у Facebook журналістка Неллі Ковальська.

"Я би їх засудив", – заявив Дмитро Сіманський.

"То акція "сюрприз у кожній банці", – іронізує Володимир Пісоцький.

"Жахіття", – підсумувала Ганна Микитюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі окупованого Криму знайшли в їжі паразитів і іншу повзучу живність – показали заражену рибну консерву і хліб "Дерекой" із великою комахою, схожою на таргана.

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