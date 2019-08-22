"Жага наживи": в Україні розкрили зухвалу схему розкрадання надр

У селі Плесецьке, Київської області розкрили нову схему розкрадання надр підприємством "Плисецький гранітний кар'єр".

Про це повідомили в Facebook "Української Асоціації видобувачів Піску" УАВП. Відзначається, що активісти цього разу зіткнулися з новими фактами розкрадання надр.

"Саме підприємство є найближчим до Києва з усіх гранітних кар'єрів. Цей факт робить його більш рентабельним, і економічно потужним. Але, незважаючи на це, підприємливі ділки не зупиняться перед надприбутками. Ще в 2018, коли ТОВ подовжувало дію спецдозволу, було відзначено, що на території кар'єру виявлено іншу корисну копалину – пісок. Повідомлення про це внесено в спецдозволи. Але, документ на видобуток піску, ще один спеціальний дозвіл, не отримано. Тобто, пісок там є, але добувати і реалізовувати не можна", – сказано повідомленні.

крадіжка піску facebook.com/1756764717668816

Відзначається, що фактично його видобуток в цьому місці є нічим іншим, ніж крадіжкою надр.

"Але попит є, ціни на пісок чималі, ось і пішло підприємство на злочин, почавши видобуток і продаж краденого піску. Не врахувавши навіть те, що таким чином ставлять під великий сумнів легітимність існуючого дозволу на видобуток граніту. А крім того, у правоохоронних органів виникне закономірне питання для споживачів цього продукту, яким чином формувався так званий прихід піску у підприємства-споживача?" – сказано в повідомленні.

Відзначається, що активісти викликали наряд поліції на місце подій. Відвантаження піску тимчасово було припинено, а слідчий відділ Васильківського РВ міліції повинен буде провести розслідування і притягнути винних до відповідальності.

"Зі свого боку гарантуємо що Асоціація, разом з громадськими активістами вимагає якнайшвидшого розслідування, і, як мінімум, арешту вкраденого піску і засобів вчинення злочину. Крім того, готові надати будь-які консультації з питань надрокористування, і попереджаємо – питання звернення надр стоїть на контролі у керівництва області, прокуратури Київської області і ГПУ", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через діяльність браконьєрів, які видобувають пісок на озері Тягло в Києві, там може статися вибух газу.

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