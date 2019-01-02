''Згубили рубль'': у Росії забили на сполох через крах нацвалюти

Рубль увійшов у першу десятку зі 130 країн зі зниження свого курсу. Російська валюта у 2018 році подешевшала до долара більш ніж на 1/5.

Водночас Росія досягла цього результату з двома колосальними профіцитами – бюджету (3,5% ВВП) і торгового балансу (7,5% ВВП), із мінімальним зовнішнім боргом і величезними валютними резервами, йдеться у Telegram-каналі СерпомПо.

Причиною падіння рубля, за словами експерта стало те, що російська влада за ціни нафти в $70-80 за барель змушувала росіян і бізнес жити як за $40.

"Усе інше вони "збирали". Називається така абсурдна політика: "бюджетне правило". Це означає – збирали у вигляді податків із економіки і "заморожували" на рахунках у ЦБ, не пускаючи гроші в подальший оборот. Чверть отриманих за 11 місяців цього року на свої рахунки грошей Мінфін просто залишив на них – 4,5 трлн рублів", – йдеться у повідомленні.

Вилучивши з економіки 4,5% ВВП і "заморозивши" на цю суму валюту влада РФ своїми ж руками вбила економічне зростання і створила дефіцит валюти.

"Іноземці тікають із країни. Але не тому, що бояться санкцій (їх ще немає і незрозуміло, чи будуть). А тому, що падає рубль, і традиційний carry trade із рублевими ОФЗ приніс, на думку Блумберг, інвесторам у 2018 році 16% збитків... Причина цієї втечі – падіння рубля. Яке наша влада створила своїми руками", – зазначив автор каналу СерпомПо.

Однак, за його словами, справжньою бідою для Росії стало рішення влади щодо затримання іноземних капіталів: підвищення ставки ЦБ і за облігаціями Мінфіну, припинення скуповування валюти Мінфіном "з ринку".

"Це не привело до скорочення витоку, проте сильно вдарило по внутрішнім інвесторам – сума вільних грошей різко скоротилася, кредити стали дорожчими. Російська влада власними руками в 2018 році задушила економічне зростання у країні і згубила рубль", – зазначається у публікації.

Investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

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