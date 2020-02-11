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11 лютого • оновлено в 11:04
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"Землю – американцям": український економіст виступив з радикальною пропозицією

3.4т
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Україна має продати землю уздовж кордону з Росією американським компаніям, щоб убезпечити дану територію від посягань Кремля.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV економіст Зіновій Свереда, коментуючи законопроект про створення вільного ринку землі в Україні.

"Там, де йде війна, часто є бажання інвестувати у викуп землі, тому що тоді земля дешевше. Я б особисто говорив – давайте максимально прикордонні території Сумської та Харківської області продамо американським компаніям, тому що американські війська приходять там, де є американська приватна власність, де є їхній інтерес", – заявив економіст.

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За його словами, продаж землі американцям також дозволив б вирішити питання зі сланцевим газом на сході України.

Свереда зазначив, що Україна повинна будувати свою "лінію Маннергейма" або знайти партнерів.

"Козаки завжди шукали турків, татар чи ще когось. Ти повинен мати партнерів, щоб перемогти", – уклав він.

"Землю – американцям": український економіст виступив з радикальною пропозицією

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що фінальне голосування щодо старту продажу землі в Україні пройде не раніше березня.

  • Згідно із законопроектом, сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Політичний діяч Микола Томенко заявив, що законопроект про подвійне громадянство, який вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський, дозволить іноземцям купувати землю в Україні.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Війна на Донбасі земельна реформа Ринок землі в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Зиновій Свереда
Місце
Україна
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Парочка военных американских баз (морская и сухопутная) на территории Украины точно не помешает.
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Рассадин Сергей
Рассадин Сергей
Он диплом экономиста в переходе подземном купил что ли?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шота в этой теме не слышно цокота чубатых копыт! )))
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Дейман Алон
Дейман Алон
Zhikharev Dmitry, так сейчас балалаечники типа тебя слюной брызжут!
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