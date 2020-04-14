Зеленському передали на підпис закон про ринок землі

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про ринок землі та передав його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

Про це свідчить інформація на сторінці проєкту на сайті ВР.

Зазначимо, що Рада розблокувала підписання закону про землю. Противники відкриття ринку землі подали в парламент 13 постанов про скасування результатів голосування від 30 березня.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Нагадаємо, що в ніч на 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема про ринок землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в Україні майже 8 млн гектарів української землі використовується для сільського господарства нелегально.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!