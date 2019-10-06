Зеленському хочуть нав'язати менеджерів з США: що відомо

Міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління компанії "Нафтогаз-України" менеджерів з США.

Про це повідомляє видання Politico, яке посилається на дані джерел.

Рік Перрі Twitter.com

Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній з Техасу. Видання зазначає, що таким чином уряд США пропонував побороти корупцію в Україні.

Офіційний представник Міненерго Шейлін Хайнс підтвердила, що Перрі радив Києву розширити склад правління "Нафтогазу". При цьому раніше в ЗМІ відзначали, що Трамп заявив, що погодився на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки після прохання міністра енергетики Ріка Перрі.

"Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, з якої я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод зі зрідження природного газу", – сказав Трамп.

Видання зазначає, що президент США швидше за все таким чином прагне дистанціюватися від відповідальності за проведену телефонну розмову або перекласти її на Перрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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