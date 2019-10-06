Зеленському хочуть нав'язати менеджерів з США: що відомо

Міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління компанії "Нафтогаз-України" менеджерів з США.
Про це повідомляє видання Politico, яке посилається на дані джерел.
Рік Перрі
Twitter.com
Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній з Техасу. Видання зазначає, що таким чином уряд США пропонував побороти корупцію в Україні.
Офіційний представник Міненерго Шейлін Хайнс підтвердила, що Перрі радив Києву розширити склад правління "Нафтогазу". При цьому раніше в ЗМІ відзначали, що Трамп заявив, що погодився на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки після прохання міністра енергетики Ріка Перрі.
"Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, з якої я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод зі зрідження природного газу", – сказав Трамп.
Видання зазначає, що президент США швидше за все таким чином прагне дистанціюватися від відповідальності за проведену телефонну розмову або перекласти її на Перрі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привіла до початку процедури імпічменту у американців.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують в Палаті представників.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
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