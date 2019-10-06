Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Зеленському хочуть нав'язати менеджерів з США: що відомо

3.9т Читати матеріал російською

Міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління компанії "Нафтогаз-України" менеджерів з США.

Про це повідомляє видання Politico, яке посилається на дані джерел.

Рік Перрі

Рік Перрі

Twitter.com

Новини
"Не хотів дзвонити Зеленському!" Трамп зробив зрадницьку заяву про розмову

Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній з Техасу. Видання зазначає, що таким чином уряд США пропонував побороти корупцію в Україні.

Офіційний представник Міненерго Шейлін Хайнс підтвердила, що Перрі радив Києву розширити склад правління "Нафтогазу". При цьому раніше в ЗМІ відзначали, що Трамп заявив, що погодився на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки після прохання міністра енергетики Ріка Перрі.

"Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, з якої я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод зі зрідження природного газу", – сказав Трамп.

Видання зазначає, що президент США швидше за все таким чином прагне дистанціюватися від відповідальності за проведену телефонну розмову або перекласти її на Перрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Рік Перрі Володимир Зеленський
Місце
США
Тег
корупція
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
7
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
После очевидного провала с майдановским экспериментом пин/досы решили любой ценой сохранить своё влияние в Украине путём внедрения своих "менеджеров" в ключевые экономические структуры страны, раздираемой гражданской войной.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
van Dijk Max
van Dijk Max
в нафтогазе своих борцов с коррупцией хватает , за какие то несчастные пару лямов зеленых , а вот в жкх или на урказалызницю желаюсщих нет
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Waix Alex
Waix Alex
Скоро по другому запоешь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel