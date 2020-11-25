Зеленського закликали ввести РРО для бізнесу заради боротьби з фальсифікатом

Союз споживачів України звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням приділити особливу увагу ситуації, що склалась навколо "штучного ажіотажу" з боку фізичних осіб-підприємців, обумовленого небажанням використовувати касові апарати (РРО).

"В країні реалізуються великі обсяги контрабандної техніки, дитячих іграшок, запасних частин до автотранспорту тощо, які вводяться в обіг без проходження обов‘язкових процедур оцінки відповідності технічним регламентам, чим порушується конституційне право громадян на безпечність продукції", – заявив заступник голови правління організації Олег Цільвік, свідчить публікація у Facebook.

За його словами, ринки продуктів і ліків страждають від навали фальсифікату. Все це ставить споживача у нерівні умови.

У зв’язку з цим Союз споживачів України пропонує наступні ініціативи:

введення кешбеку для споживача, що дозволить привчити продавця видавати фіскальний чек;

видача покупцю фіскального чек, який містить усі необхідні данні, щоб повністю ідентифікувати суб’єкта підприємницької діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада монобільшість Верховної Ради вдруге провалила законопроєкт №4313-Д, який передбачає відтермінування на 1 рік обов'язкового використання РРО для фізосіб-підприємців.

Того ж дня у центрі Києва виникли бійки учасників акцій протесту з поліцією: у будівлі Кабінету міністрів протестували підприємці та представники бізнесу "Кабмін на карантин!" А біля Верховної Ради протестували підприємці з вимогою скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.