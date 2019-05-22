Зеленського попередили про небезпеку людей Коломойського

Призначення президентом України Володимиром Зеленським на високі посади в країні людей із оточення олігарха Ігоря Коломойського спричинить відтік іноземних інвестицій.

Таку думку висловив президент Європейської бізнес-асоціації та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, кадрові рішення Зеленського вже отримали відгук на ринку.

"На жаль, інвестори – за реакціями на єврооблігації і на українську гривню – відреагували на ось ці перші призначення негативно. Перша реакція негативна", – зазначив Фіала.

Володимир Зеленський

На його думку, подальші призначення чиновників з оточення Коломойського будуть сприйняті, як сигнал.

"Чим більше буде серед призначень людей із орбіти Коломойського, тим більше це призведе до зростання вартості наших запозичень, тим складніше буде для корпорацій і для уряду залучати гроші і в Україні, і за кордоном. Ці гроші будуть дуже дорогими, може навіть статися відтік інвестицій", – наголосив Фіала.

Як розповів інвестор, складно уявити, що глава АП Андрій Богдан, який захищав інтереси олігарха, почне діяти на благо країни.

Томаш Фіала Економічна правда

Крім того, Фіала заявив, що те, що на посаду представника президента в Кабміні був призначений Андрій Герус, також "не є суперпозитивним маркером".

При цьому призначення радників Зеленського з економічних питань екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавічуса й екс-глави Мінфіну Олександра Данилюка оцінили б позитивно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан заявив, що припинив свою адвокатську діяльність і більше не пов'язаний із Коломойським.

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