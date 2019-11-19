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20 листопада • оновлено в 01:07
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Україна поставила Німеччині ультиматум щодо "Північного потоку-2": подробиці зустрічі Зеленського з Маасом

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук у вівторок, 19 листопада, провели зустріч із міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом щодо імплементації Німеччиною газової директиви ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Глава МЗС Німеччини запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням Директиви.

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Зеленський і Гончарук обговорили з Маасом російський газ

Зеленський і Гончарук обговорили з Маасом російський газ

Пресслужба Офісу президента

Гончарук же в свою чергу зазначив, що в разі преференційного виведення газопроводу з-під дії газових директив ЄС "Газпром" отримує можливість для зловживання своїм монопольним становищем.

Зеленський і Гончарук обговорили з Маасом російський газ

Зеленський і Гончарук обговорили з Маасом російський газ

Пресслужба Офісу президента

"Ми отримуємо тривожні сигнали про можливе виключення "Північного потоку-2" з-під дії консенсусної директиви ЄС Німецьким незалежним регулятором. Такий розвиток подій вважаю неприпустимим", – підкреслив він.

"Ми розраховуємо, що участь Німеччини в консультаціях буде сприяти продовженню транзиту російського газу в Європу через Україну на розумних умовах", – додав прем'єр.

Зеленський також у розмові з Маасом торкнувся теми війни на Донбасі.

"Президент України висловив вдячність за послідовну підтримку з боку ФРН територіальної цілісності і суверенітету України, комплексну допомогу у впровадженні структурних реформ у нашій державі, сприяння ініціативам із відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донбасу", – сказано в повідомленні.

Зеленський і Гончарук зустрілися з Маасом

Зеленський і Гончарук зустрілися з Маасом

Пресслужба Офісу президента

Зеленський і Гончарук зустрілися з Маасом

Зеленський і Гончарук зустрілися з Маасом

Пресслужба Офісу президента

Зеленський розповів Маасу про ситуацію з безпекою на Донбасі. Президент України висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у Парижі в "нормандському форматі" (переговори лідерів України, Росії, Німеччини та Франції) відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Україна поставила Німеччині ультиматум щодо "Північного потоку-2"

Україна поставила Німеччині ультиматум щодо "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
газопровод ринок газу Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
транзит газу Північний потік - 2
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Николаев Олег
Николаев Олег
Как говорил известный твиттер-персонаж Сталингулаг, СП2 - это когда Украину в жoпy ипут.
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Блиииин. Ультиматум Германии :) Как бы не вышло, как в анекдоте про танки, идущие на Киев
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Карпов Стас
Карпов Стас
"Украина поставила Германии ультиматум..." Ржал над заголовком очень долго. Нищий подкармливающему ультиматума ставит. Мало того, что заголовок не соответствует содержанию статьи, так и такое в принципе не могут позволить себе власти Украины
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