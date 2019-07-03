Зеленський зробив важливу заяву щодо МВФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це він сказав на зустрічі з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном. Як повідомляє прес-служба українського лідера, робота з Фондом залишається пріоритетом для української влади.

"Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ. Я наголошую на цьому", - зазначив український президент.

Зустріч з МВФ president.gov.ua

Зеленський зазначив, що Україна досягла макроекономічної стабільності, але цього поки мало. Президент підкреслив, що гарантує незалежність Національного банку України.

Він заявив, що Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на сталий економічний розвиток. Зокрема, мова йде про реформу правоохоронних органів, енергетичної сфери, великої приватизації і ринку землі.

Зустріч з МВФ president.gov.ua

На думку Зеленського, зростання ВВП України на 2-3% в рік є недостатнім, тому що суспільство вимагає більшого.

Президент запросив делегацію МВФ відвідати Київ для досягнення робочої домовленості за новою програмою. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду.

Зустріч з МВФ president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що у липні 2019 року Україна почне готувати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!