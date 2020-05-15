Зеленський зняв санкції зі спостерігачів на "виборах" в ОРДЛО: серед них онучка Муссоліні

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 14 травня, яке знімає санкції з низки фізичних осіб, пов'язаних із "виборами" в ОРДЛО.

Про це йдеться в указі глави держави від 14 травня.

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки та оборони України", – йдеться в указі.

Зеленський зняв санкції

Із санкційного списку фізичних осіб, введеного в дію указом президента від 19 березня 2019 року №82, виключаються шість учасників так званих виборчих комісій в ОРДЛО та один громадянин РФ:

Валентина Свешникова (мешканка Алчевська, секретарка виборчкому на “виборах") Тетяна Лобода (мешканка Донецька, голова виборчкому на “виборах") Галина Бороздіна (мешканка Житомирської області, голова виборчкому на “виборах") Олена Гур’єва (мешканка Харківської області, голова виборчкому на “виборах”) Наталія Чеботарьова (мешканка Торецька, голова виборчкому на “виборах”) Олексій Федоричев (розшукуваний Україною російський бізнесмен, власник Fedcominvest, спонсор ФК “Монако”) Алессандра Муссоліні (громадянка Італії, онучка засновника італійського фашизму, диктатора Беніто Муссоліні, спостерігачка на "виборах ЛДНР”.

Зокрема, зі списку санкцій фізичних осіб, введеного в дію указом президента від 21 червня 2018 року №176, виключаються дві позиції: Сергій Токарев (громадянин РФ), Карен Григорян (паспорт громадянина РФ для виїзду за кордон).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо продовження заборони російських сайтів і соціальних мереж.