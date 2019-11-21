"Зеленський знав!" У США звинуватили Трампа в брехні про Україну

Для Росії було дуже вигідним рішення президента США Дональда Трампа про призупинення військової допомоги Україні.

Таку заяву зробила під час слухань у нижній палаті Конгресу США високопоставлена чиновниця Пентагону Лора Купер, повідомляє "Укрінформ".

У відповідь на питання конгресмена від Демократичної партії Андре Карсона, яка країна отримала б найбільшу вигоду від зупинки військової допомоги Україні, Купер чітко відповіла: "Росія".

Водночас вона підтвердила, що розпорядження про затримку зазначених коштів надходили безпосередньо від Трампа. Президент віддав їх 18 липня.

Також чиновниця стверджує, що українська сторона знала про замороження допомоги в день телефонної розмови Трампа з главою України Володимиром Зеленським. Хоча Білий дім заявляє, що Київ нібито не був освідомлений.

Зокрема, саме 25 липня Купер отримала два листи на свою електронну пошту. У першому з них посольство України в США і комітет Палати представників з питань зовнішньої політики запитували про ситуацію з військовою допомогою для України. Друге повідомлення уточнювало, що і посольство, і комітет знають про замороження цих коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час цих же слухань колишній віцепрезидент США і головний суперник Дональда Трампа на виборах президента в 2020 році, Джозеф Байден, висловив припущення, що російський лідер Володимир Путін не хоче його перемоги.

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