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21 листопада • оновлено в 12:06
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"Зеленський знав!" У США звинуватили Трампа в брехні про Україну

3.8т
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Для Росії було дуже вигідним рішення президента США Дональда Трампа про призупинення військової допомоги Україні.

Таку заяву зробила під час слухань у нижній палаті Конгресу США високопоставлена чиновниця Пентагону Лора Купер, повідомляє "Укрінформ".

У відповідь на питання конгресмена від Демократичної партії Андре Карсона, яка країна отримала б найбільшу вигоду від зупинки військової допомоги Україні, Купер чітко відповіла: "Росія".

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Водночас вона підтвердила, що розпорядження про затримку зазначених коштів надходили безпосередньо від Трампа. Президент віддав їх 18 липня.

Також чиновниця стверджує, що українська сторона знала про замороження допомоги в день телефонної розмови Трампа з главою України Володимиром Зеленським. Хоча Білий дім заявляє, що Київ нібито не був освідомлений.

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Зокрема, саме 25 липня Купер отримала два листи на свою електронну пошту. У першому з них посольство України в США і комітет Палати представників з питань зовнішньої політики запитували про ситуацію з військовою допомогою для України. Друге повідомлення уточнювало, що і посольство, і комітет знають про замороження цих коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час цих же слухань колишній віцепрезидент США і головний суперник Дональда Трампа на виборах президента в 2020 році, Джозеф Байден, висловив припущення, що російський лідер Володимир Путін не хоче його перемоги.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
"Джозеф Байден выразил предположение, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы."))))
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Куни Чан
Куни Чан
Демократка как может прикрывает своих коррупционеров по партии и это нормально, вот х0хлы странные, у них этот иноземный барин в стране хозяйничал, бабки у них краденые получал, а эти все молятся на него.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Deuse Sem, последние 5 лет тоже избирательная компания была?)
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Deuse Sem
Deuse Sem
Куни Чан, ты глупый человек. Идёт начало избирательной компании...что я тебе рассказываю.
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