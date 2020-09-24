Зеленський знайшов Україні нового союзника щодо "Північного потоку-2"

Валентина Гембарська Економіка 15:03, 24.09.2020 Оновлено: 16:10, 24.09.2020

Україна та Словаччина мають спільне бачення загроз, які становить російський газопровід "Північний потік-2".

Про це сказав президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у Братиславі, передає пресслужба українського лідера.

"Приємно, що у нас спільне бачення щодо енергетичної безпеки Європи і є згода в тому, що такі проєкти, як "Північний потік-2", мають серйозні майбутні ризики для ЄС та його єдності", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна цінує та вдячна за ключову роль Словаччині у забезпеченні реверсних поставок газу в нашу країну.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за будь-яку ціну зупинять "Північний потік-2".

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