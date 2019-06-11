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Очищення влади: Зеленський дістався до Луценка і Клімкіна

15.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підписав подання на звільнення генпрокурора України Юрія Луценка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Як повідомив на брифінгу заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, документ вже внесли в Раду.

"Президент підписав подання про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, а також вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ", – сказав він.

Також Рябошапка додав, що подання на звільнення Луценка надійшло в парламент.

"Підписано подання на звільнення генерального прокурора Луценка", – зазначив заступник глави АП.

Ініціювання звільнення генпрокурора Рябошапка пояснив так: "є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що незважаючи на зміни в закон про прокуратуру про те, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру кажуть про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки людина, яка має юридичну освіту".

Заступник глави АП підкреслив, що прокурор здійснює процесуальні функції, відповідно він повинен мати як юридичну освіту, так і відповідний досвід у сфері права.

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Зеленський вирішив звільнити Луценка і Клімкіна

При цьому, станом на 15:50 на сайті Ради не зареєстровані відповідні постанови.

Очищення влади: Зеленський дістався до Луценка і Клімкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін у четвер, 17 травня, написав заяву про свою відставку.

Президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення Клімкіна. 6 червня Верховна Рада провалила голосування щодо відставки міністра.

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Особи
Володимир ЗеленськийПавло КлімкінЮрій ЛуценкоРуслан Рябошапка
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Міністерство закордонних справ УкраїниГПУ
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
это называется не "очищение", а передел власти! Чтобы никто не мешал оседлать финансовые потоки
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Медведева Ирина
Медведева Ирина
Моя искрeнняя благодаpнocть тем, кто покaзaл мнe прекрacный сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/ecioud5 Пpoсто прoйдя опpос полyчилa пoчти пoлyгодoвую заpплaту)) Пользуйтеcь, пoка ecть возможнocть=)
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Как насильник не может быть президентом страны , так и провокатор не может быть генпрокурором . Тем более он не грамотный .
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