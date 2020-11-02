Зеленський заявив, що на Україну чекає діра в бюджеті без грошей МВФ
У бюджеті України утвориться діра, якщо МВФ та інші західні партнери не нададуть країні нову фінансову допомогу через скандал навколо Конституційного Суду.
Про це заявив президент Володимир Зеленський увечері в понеділок, 2 листопада, в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
За словами Зеленського, судді КСУ хочуть скасувати й демонтувати всю інфраструктуру антикорупційних органів.
"Ми отримали багато сигналів від наших західних партнерів, від МВФ. Жодної співпраці не може бути, жодної місії можете не чекати... А я не хочу приховувати від суспільства, про що йдеться. Якщо не буде місії, то в нас буде, і в нас є дірка в бюджеті, про яку ми всі можемо відверто говорити. Через кризу, кризу світову, кризу в українській економіці, кризу, пов'язану з ковідом. Тому нам потрібна допомога наших партнерів. Такий же звіт і сигнал ми отримали від світового банку, від ЄБРР, від усіх послів Великої сімки, які перебувають в Україні", – сказав президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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