Зеленський заявив, що на Україну чекає діра в бюджеті без грошей МВФ

У бюджеті України утворюється діра, якщо МВФ і інші західні партнери не нададуть країні нову фінансову допомогу через скандал навколо Конституційного суду.

Про це заявив президент Володимир Зеленський ввечері в понеділок, 2 листопада, в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За словами Зеленського, судді КСУ хочуть скасувати і демонтувати всю інфраструктуру антикорупційних органів.

"Ми отримали багато сигналів від наших західних партнерів, від МВФ. Ніякого співробітництва не може бути, ніякої місії можете не чекати... А я не хочу приховувати від суспільства, про що мова. Якщо не буде місії, то у нас буде, і у нас є дірка в бюджеті, про яку ми всі можемо відверто говорити. Через кризу, кризу світову, кризу в українській економіці, кризу, пов'язану з ковідом. Тому нам потрібна допомога наших партнерів. Такий же звіт і сигнал ми отримали від світового банку, від ЄБРР, від всіх послів великої сімки, які знаходяться в Україні", – сказав президент.

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