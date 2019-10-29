"Ми вже на порозі": Зеленський заявив про економічний прорив

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на Україну в найближчому майбутньому чекає економічний прорив.
Таку заяву він зробив у рамках виступу на Першому інвестиційному форумі в Маріуполі у вівторок, 29 жовтня.
"Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву. Ми всі впевнені, дуже в це віримо і все для цього робимо", – сказав глава держави.
Зеленський заявив про економічний прорив
Антикор
Зеленський уточнив, які саме показники викликали у нього настільки оптимістичний прогноз.
"У другому кварталі ми показали 4,6% зростання реального ВВП. Міжнародні організації істотно поліпшили свої прогнози щодо економічного росту України в наступному році. Україна піднялася на 7 позицій в рейтингу Doing Business. Міжнародні агентства підвищили наш кредитний рейтинг і змінили прогноз на "стабільний" і "позитивний", – пояснив він.
Президент звернув увагу на те, що в Україні уповільнилася інфляція. Про це, за його словами, свідчить, зниження Нацбанком України облікової ставки на 1%.
"Україна стає дійсно стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу", – резюмував Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав міжнародний бізнес інвестувати в Україну і пообіцяв перемогти корупцію.
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