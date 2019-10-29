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29 жовтня • оновлено в 18:40
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"Ми вже на порозі": Зеленський заявив про економічний прорив

1.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на Україну в найближчому майбутньому чекає економічний прорив.

Таку заяву він зробив у рамках виступу на Першому інвестиційному форумі в Маріуполі у вівторок, 29 жовтня.

"Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву. Ми всі впевнені, дуже в це віримо і все для цього робимо", – сказав глава держави.

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Зеленський заявив про економічний прорив

Зеленський заявив про економічний прорив

Антикор

Зеленський уточнив, які саме показники викликали у нього настільки оптимістичний прогноз.

"У другому кварталі ми показали 4,6% зростання реального ВВП. Міжнародні організації істотно поліпшили свої прогнози щодо економічного росту України в наступному році. Україна піднялася на 7 позицій в рейтингу Doing Business. Міжнародні агентства підвищили наш кредитний рейтинг і змінили прогноз на "стабільний" і "позитивний", – пояснив він.

Президент звернув увагу на те, що в Україні уповільнилася інфляція. Про це, за його словами, свідчить, зниження Нацбанком України облікової ставки на 1%.

"Україна стає дійсно стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу", – резюмував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав міжнародний бізнес інвестувати в Україну і пообіцяв перемогти корупцію.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Pooh Vini
Pooh Vini
Идиот,это ж не шоу
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
от їїй богу що він вживає , та дайте щось слабіше а то до кінця каденції може не дотягнути
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