Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні необхідно створити додаткові мільйони робочих місць для громадян, які працювали всередині країни, і тих, хто повернувся з-за кордону.

Відповідну пропозицію він озвучив Кабінету міністрів. Про це український глава сказав у зверненні до народу 1 квітня.

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"Окремо хочу звернути увагу уряду на таке. Зараз в Україну повернулося дуже багато громадян з-за кордону. Це гарна новина, нехай і обставини такого повернення не найприємніші. Але рано чи пізно коронавірус обов'язково пройде, і карантин закінчиться. Вважаю, що ми повинні зробити все й утримати цих людей на батьківщині. Нам дуже потрібні ваші знання та вміння", – сказав він.

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Зеленський запропонував уряду розробити окремий механізм. "У цьому контексті знаковим є продовження програми "Велике будівництво". Тисячі кілометрів нових доріг і інфраструктурні об'єкти дадуть той необхідний імпульс для економічного розвитку та створять нові робочі місця. Дуже хочеться, щоб після карантину всі ми: і ті, хто працював тут, і ті, хто повернувся з-за кордону, разом будували Україну", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу і карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

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