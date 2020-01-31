Зеленський закликав США добувати нафту і газ в Україні

Президент Володимир Зеленський закликав американський бізнес видобувати газ і нафту в Україні.

Глава держави також очікує участі компаній зі Сполучених Штатів у конкурсі на розробку шельфу Чорного моря. Про це свідчить заява Зеленського на брифінгу за підсумками зустрічі з Державним секретарем США Майком Помпео.

"Ми запрошуємо великий американський бізнес для видобутку українського природного газу і нафти. Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу", – резюмував Зеленський.

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Глава держави також підкреслив, що США залишаються ключовим союзником Украни. Зокрема, обсяг підтримки з боку Вашингтона в цьому році складе 700 млн доларів.

Президент Володимир Зеленський закликав американський бізнес видобувати природний газ і нафту в Україні

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Пізніше в "Нафтогазі" зазначили, що Російська Федерація і її найбільша газовидобувна компанія "Газпром" спонсорують групи впливу, які блокують діяльність з видобутку газу в Україні.

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