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31 січня • оновлено в 15:07
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Зеленський закликав США добувати нафту і газ в Україні

1.4т
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Президент Володимир Зеленський закликав американський бізнес видобувати газ і нафту в Україні.

Глава держави також очікує участі компаній зі Сполучених Штатів у конкурсі на розробку шельфу Чорного моря. Про це свідчить заява Зеленського на брифінгу за підсумками зустрічі з Державним секретарем США Майком Помпео.

"Ми запрошуємо великий американський бізнес для видобутку українського природного газу і нафти. Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу", – резюмував Зеленський.

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Глава держави також підкреслив, що США залишаються ключовим союзником Украни. Зокрема, обсяг підтримки з боку Вашингтона в цьому році складе 700 млн доларів.

Президент Володимир Зеленський закликав американський бізнес видобувати природний газ і нафту в Україні

Президент Володимир Зеленський закликав американський бізнес видобувати природний газ і нафту в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Володимир Зеленський
Теги
газ нафта
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Офицеру ВСУ, который в Фейсбуке покритиковал Зеленского объявили выговор за нарушение субординации. Потому что сначала он должен был покритиковать командира части, потом - министра обороны и только потом - верховного главнокомандующего.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
постмайданная Украина: ВОЗ оценила медсистему Украины ____ В Украине достаточно больниц, специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом в случае его появления, считают в организации.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ипануты, какое дело вам до российско-европейского газопровода?
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