Зеленський захотів відкрити ринок землі: НБУ пояснив, чи готова Україна

Національний банк України вважає, що земельна реформа, яка дозволить відкрити ринок землі в 2020 році, буде хорошим кроком для банківської системи.

"Земля – актив. Банківська система готова до роботи з землею. Для банківської системи це буде хорошим кроком, тому що це означає, що з'являється додатковий актив, який може виступати в якості забезпечення", – повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю Financail Observer.

За його словами, на сьогоднішній день ринок землі в Україні вже існує. Однак він знаходиться в тіні, тому ціни на землю не відповідають реальності.

У Національному банку вважають, що реформа дозволить вирішити цю проблему.

Сологуб також зазначив, що Міжнародний валютний фонд не буде пропонувати Україні негайно провести земельну реформу, але цього може вимагати Всесвітній банк.

НБУ вважає, що земельна реформа буде хорошим кроком для банківської системи

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році.

Також президент повідомив, що в наступні роки економіка України зростатиме на рівні 5-7%.

"У наступні роки Україна буде стрімко рости – до 5-7% на рік. Уже цієї осені буде проведена низка необхідних реформ, які дозволять зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів", – підкреслив Зеленський.

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