Зеленський захотів у 20 разів зменшити концентрацію землі в українців

Президент Володимир Зеленський запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі до 10 тисяч гектарів.
"Від самого початку внесли 200 тисяч гектарів, це дуже багато", – повідомив він під час зустрічі з фермерами на Київщині в середу, 18 грудня.
"До комітету прийшла цифра 20 тисяч, теж багато?" – звернувся Зеленський до фермерів.
Після цього уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко заявив, що від 1 до 10 тисяч гектарів у сільському господарстві формують 3/4 аграрного ВВП країни. В результаті глава держави підтримав нову цифру.
"До 10 тисяч нормально? Давайте від 1 до 10 тисяч розглядати на комітеті, зменшимо цифру. 50 тисяч, 20 тисяч було – приберемо", – резюмував Зеленський.
Президент Володимир Зеленський запропонує зменшити максимальну норму концентрації землі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. Таким чином вже у жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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