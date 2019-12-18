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18 грудня • оновлено в 14:44
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Зеленський захотів у 20 разів зменшити концентрацію землі в українців

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Президент Володимир Зеленський запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі до 10 тисяч гектарів.

"Від самого початку внесли 200 тисяч гектарів, це дуже багато", – повідомив він під час зустрічі з фермерами на Київщині в середу, 18 грудня.

"До комітету прийшла цифра 20 тисяч, теж багато?" – звернувся Зеленський до фермерів.

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Після цього уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко заявив, що від 1 до 10 тисяч гектарів у сільському господарстві формують 3/4 аграрного ВВП країни. В результаті глава держави підтримав нову цифру.

"До 10 тисяч нормально? Давайте від 1 до 10 тисяч розглядати на комітеті, зменшимо цифру. 50 тисяч, 20 тисяч було – приберемо", – резюмував Зеленський.

Президент Володимир Зеленський запропонує зменшити максимальну норму концентрації землі

Президент Володимир Зеленський запропонує зменшити максимальну норму концентрації землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. Таким чином вже у жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Звон Владимир
Звон Владимир
Хорошо бы. Но аплодировать будем после принятия закона, если в нем, конечно, будет оговорена конкретная поддержка фермерам.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
У МВФ спросили бы в первую очередь, а не у каких-то аграриев. Если те разрешат, а то, вдруг им неудобно будет маленькими кусочками скупать.))
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не дождетесь
не дождетесь
Владимир Александрович, бросайте вы эту "фигню". Рояль так рояль!!
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