Зеленський захотів у 20 разів зменшити концентрацію землі в українців

Президент Володимир Зеленський запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі до 10 тисяч гектарів.

"Від самого початку внесли 200 тисяч гектарів, це дуже багато", – повідомив він під час зустрічі з фермерами на Київщині в середу, 18 грудня.

"До комітету прийшла цифра 20 тисяч, теж багато?" – звернувся Зеленський до фермерів.

Після цього уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко заявив, що від 1 до 10 тисяч гектарів у сільському господарстві формують 3/4 аграрного ВВП країни. В результаті глава держави підтримав нову цифру.

"До 10 тисяч нормально? Давайте від 1 до 10 тисяч розглядати на комітеті, зменшимо цифру. 50 тисяч, 20 тисяч було – приберемо", – резюмував Зеленський.

Президент Володимир Зеленський запропонує зменшити максимальну норму концентрації землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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