Зеленський захотів долар по 30 грн: стало відомо, які будуть наслідки

Падіння гривні до 30 грн за долар і зростання інфляції, яких вимагає президент Володимир Зеленський, можуть спричинити скорочення інвестицій, споживання та зайнятості.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели професор Каліфорнійського університету в Берклі, член редколегії VoxUkraine Юрій Городніченко та професорка KSE Соломія Шпак. Експерти назвали такі заяви контрпродуктивними.

Варто зазначити, що на початку липня Володимир Зеленський заявив, що його команда майже рік веде боротьбу зі зміцнення гривні. На думку президента, через курс гривні, що був у країні останнім часом, підприємства "недоотримали мільйони та закрилися".

"Міністр економіки також неодноразово заявляв, що інфляція має бути 8–9 % і навіть 11–12 % (Національний банк України прогнозує інфляцію на рівні 5–6 %, за 6 місяців інфляція становила 2,4 % щодо аналогічного періоду минулого року). Такі заяви впливають на інфляційні очікування підприємств. У свою чергу, інфляційні очікування прямо пов'язані з інфляцією та очікуваннями щодо курсу гривні й зростанням ВВП", – йдеться у пресрелізі VoxUkraine.

Результати опитування Vox Ukraine voxukraine.org

Підприємці, які очікують ослаблення гривні (тобто для купівлі одного долара потрібно більше гривень), також починають чекати зростання інфляції. А та, у свою чергу, асоціюється зі зростанням безробіття та економічним спадом.

Результати опитування Vox Ukraine voxukraine.org

"Якщо говорити людям, що національна валюта знеціниться на 10 відсоткових пунктів (з 27 до 30 грн/дол), найімовірніше, це призведе до збільшення очікуваної інфляції на 3 відсоткових пункти – а це немало", – підкреслюють експерти.

"Часто кажуть, що слабша гривня дасть змогу "розгорнути крила" експортерам. Але те саме опитування НБУ показує, що керівники з вищими інфляційними очікуваннями частіше очікують на макроекономічний спад. Простіше кажучи, вони розцінюють зростання інфляції як погану ознаку. А отже – зменшують свої інвестиції, скорочують персонал і неохоче наймають нових працівників. Крім того, вони очікують зростання витрат, тому можуть заздалегідь підняти ціни, відповідно, запускаючи "спіраль інфляції", – сказано в релізі.

Результати опитування Vox Ukraine voxukraine.org

Результати опитування Vox Ukraine voxukraine.org

Зазначається, що заради стримування інфляції НБУ буде змушений піднімати відсоткову ставку. Це зменшить можливість кредитування бізнесу та може призвести до уповільнення економіки, якщо не рецесії, підкреслюють економісти.

Результати опитування Vox Ukraine voxukraine.org

"Розробникам політики потрібно бути надзвичайно обережними у виборі слів, щоби спрямовувати економіку та зберігати спокій на ринках. Це мистецтво, яким в Україні багато хто ще не володіє", – додали експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що поважає незалежність Національного банку, але при цьому курс долара має бути близько 30 грн/$, а через дешеву валюту банкрутують підприємства-експортери.

Ідею штучно обвалювати гривню вже розкритикували й економісти, і колишні чиновники.

Якщо завдання президента Володимира Зеленського виконають і курс долара підвищать до 30 грн/$, інфляція прискориться на 2,2 %, подорожчає комуналка, бензин і газ.

Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева різко розкритикувала Зеленського за його слова про долар.