Зеленський захотів дати гроші бізнесу з COVID-фонду

Президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт, який передбачає спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям і працівникам.

Відповідний законопроєкт №4431 "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет на 2020 рік" було зареєстровано 26 листопада. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці зазначається, що мета проєкту – надання соціальної підтримки застрахованим особам та підприємцям на період дії посиленого карантину, запровадженого для запобігання поширенню COVID-19.

У такий спосіб пропонується передбачити можливість спрямування коштів Фонду боротьби з пандемією та її наслідками на заходи з надання:

одноразової матеріальної допомоги працівникам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок карантину;

одноразової матеріальної допомоги підприємцям з метою збереження робочих місць найманих працівників;

одноразової компенсації підприємцям витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.

Президент зареєстрував законопроєкт у Верховній Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, підтримка українських підприємців після введення жорсткого локдауну обійдеться державному бюджету в 20 млрд гривень. Таких грошей зараз в держбюджеті немає. Більш того, коштів ледь вистачає виплачувати пенсії і зарплати.