Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 17:14
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Потяги ходять, а літаки не літають": Зеленський заговорив про відновлення авіасполучення з Росією

16т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський заявив, що відсутність авіасполучення з Російською Федерацією є невигідною для України.

"Я говорив, що я вважаю дуже дивним, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають", – повідомив Зеленський на пресмарафоні у четвер, 10 жовтня.

За його словами, через такі заборони банкрутують українські компанії.

Новини
Відновити авіарейси до Росії? Криклій дав жорстку відповідь

"Дотаційними є в принципі авіарейси... І, чесно кажучи, ми можемо спокійно націоналізувати велику авіакомпанію, і я знаю, що тільки будуть щасливі власники, щоб не сплачувати борги. Але ми поки їм таке щастя не надамо", – заявив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що для відновлення авіасполучення необхідно спочатку досягти домовленостей із Кремлем з приводу конфлікту на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що відсутність авіасполучення з Російською Федерацією є невигідною для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що відсутність авіасполучення з Російською Федерацією є невигідною для України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
175
24
Смішно
8
Цікаво
29
Сумно
53
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Дятла и мудака Парашу только за отмену авиасообщение с Россией надо надолго упрятать в тюрьму без права переписки. Какой он урон нанес экономике Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4
Гарикович Гарик
Гарикович Гарик
И поезда с автоперевозками запретить!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Еще одно доказательство, что Зеленский работает на олигарха Коломойского: именно авиакомпания Коломойского потеряла от прекразения полетов на Украину и именно он лоббирует через Зе свои коммерческие интересы.
Показать комментарий полностью
Ответить
9
2

Блоги / думки

ads pixel