"Потяги ходять, а літаки не літають": Зеленський заговорив про відновлення авіасполучення з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що відсутність авіасполучення з Російською Федерацією є невигідною для України.

"Я говорив, що я вважаю дуже дивним, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають", – повідомив Зеленський на пресмарафоні у четвер, 10 жовтня.

За його словами, через такі заборони банкрутують українські компанії.

"Дотаційними є в принципі авіарейси... І, чесно кажучи, ми можемо спокійно націоналізувати велику авіакомпанію, і я знаю, що тільки будуть щасливі власники, щоб не сплачувати борги. Але ми поки їм таке щастя не надамо", – заявив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що для відновлення авіасполучення необхідно спочатку досягти домовленостей із Кремлем з приводу конфлікту на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що відсутність авіасполучення з Російською Федерацією є невигідною для України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 вересня 2015 року Кабмін України ухвалив рішення про заборону польотів російських авіакомпаній в Україні.

3 квітня 2019 року Кабінет міністрів України ввів заборону на нерегулярні рейси між Україною та Росією. Таким чином між країнами повністю було припинено авіасполучення.

На сайті президента України 25 липня з'явилася петиція з проханням відновити авіасполучення з Росією.

29 липня Росія закликала Україну провести переговори про відновлення авіасполучення між країнами.

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