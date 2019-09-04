Зеленський взявся за тіньову зайнятість в Україні: озвучені терміни

Президент України Володимир Зеленський доручив скоротити сфери неформальної зайнятості, зокрема посилення відповідальності за тіньове господарювання, в Україні до 1 грудня поточного року.

Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, повідомляє УНН.

"Звузити сфери неформальної зайнятості, зокрема, шляхом значного посилення відповідальності за тіньове господарювання. Термін – до 1 грудня 2019 року", – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан УНН

Відповідальними з даного питання президент призначив прем'єра Олексія Гончарука, міністра соціальної політики Юлію Соколовську, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, голову депутатської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський ветував проект закону, яким передбачається посилення кримінальної відповідальності за порушення під час закупівлі оборонної продукції. Він був повернутий з поправками президента.

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